中國和烏拉圭攜手合作共創未來

中評社北京11月25日電／據人民網報導，11月22日，中國國家主席習近平與來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列共同宣布，將中烏關係提升為全面戰略夥伴關係。這是中烏關係史上具有里程碑意義的事件，意味著中烏關係有了新起點、新坐標，標誌著中烏關係進入全方位合作、高質量發展的新階段。



首先，中烏合作有了新框架、新內涵。自2016年中烏建立戰略夥伴關係以來，兩國合作明顯加強。此次全面戰略夥伴關係的建立，意味著中烏雙方開始全方位、戰略性合作，不僅政治上要坦誠相待、增進互信，經貿上要互利互惠、合作共贏，而且文化上要加強交流互鑒，實現“各美其美”“美美與共”，還要在國際事務方面加強協調協作，共同應對全球性挑戰。



其次，中烏經貿合作有了新動力。建交35周年以來，密切的經貿關係一直是中烏關係的壓艙石。2020年，中烏貿易額達40.7億美元，中國成為烏拉圭最大貿易夥伴、第一大出口市場和第二大進口來源地。2019年年底，中國對烏直接投資存量為4.4億美元。2020年年底，烏拉圭在華實際投資5655萬美元。隨著全面戰略夥伴關係的建立，中烏雙方不僅將加強農業、製造業、金融、能源等傳統領域的合作，還將加強電子商務、數字經濟、人工智能、公共衛生、可再生能源和氣候變化等新領域的合作。預料將有更多的烏拉圭牛肉、大豆、羊毛、紙漿等進入中國市場，也會有更多的“中國製造”和“中國智造”進入烏拉圭市場。可以說，中烏合作發展潛能巨大，合作空間廣闊。



其三，“一帶一路”成為深化中烏合作的新抓手。2018年烏拉圭加入共建“一帶一路”倡議，成為首個與中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的南方共同市場成員國。5年來，中烏在“一帶一路”框架下的合作不斷發展。此次中烏雙方簽署共建“一帶一路”合作規劃，意味著兩國將加強發展戰略對接，加深雙方在共建“一帶一路”合作工作協調機制框架下各領域的務實合作，推動雙方共建“一帶一路”進入高質量發展新階段，造福兩國和兩國人民。



最後，中烏合作有了新發展前景。中烏兩國雖然在人口規模和經濟體量上差距很大，但擁有廣泛共識和共同利益，在很多國際和地區問題上理念相近。此次全面戰略夥伴關係的建立，必然推動中烏在秉持平等、尊重、互利、共贏原則基礎上，進一步加強在聯合國、世界貿易組織、國際貨幣基金組織等多邊機制中協調配合，共同為世界的和平、繁榮、公正增添正能量，共同作出不可替代的貢獻。