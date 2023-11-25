為推動解決巴以問題發出“金磚”之聲

中評社北京11月25日電／據人民網報導，作為新興經濟體和發展中國家的代表，金磚國家積極參與和應對世界範圍內重大政治經濟問題，致力於推動全球治理體系的建設性變革，為世界和平穩定與繁榮發展勇擔重任。11月21日，金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會召開，與會領導人就應對巴以新一輪衝突造成的挑戰並持續推動巴以問題公正持久解決展開交流，協調立場，發出呼籲，達成共識，並採取積極行動，發出清晰的正義之聲、和平之聲。



特別視頻峰會上，金磚國家不僅對當前巴以局勢表示了嚴重關切，更從當前、長遠和保障等三個層面提出了讓衝突盡快降溫和從持久解決巴以問題的正確主張。金磚國家的主張關切人民，譴責一切針對平民的暴力和襲擊，要求對民眾提供切實安全保障，並確保人道主義援助通道的順暢；金磚國家的主張遵循多邊主義的基本原則，要求必須根據國際人道法，強調要通過對話的方式解決爭端，要放棄以暴易暴陳舊思維的桎梏；金磚國家的主張關切未來，呼籲國際社會推動落實“兩國方案”，支持公正解決巴勒斯坦問題。



這次特別視頻峰會是在8月金磚國家領導人約翰內斯堡會晤正式通過新一輪擴員決定之後舉行的首場領導人會晤，標誌著金磚國家正式從五國邁入了十一國的新階段。歷史性擴員之後的金磚國家能否繼續保持合作的強勁？“大金磚合作”能否繼續高效達成共識？這都是備受關注的議題。本次特別視頻峰會的順利召開並就巴以局勢如此重大而複雜的問題發布的《聯合聲明》，充分證明了金磚國家合作的機制建設已經取得了重大進展，金磚國家建章立制的成效十分突出，金磚國家戰略夥伴關係互信的基礎進一步加強，開放包容合作共贏的金磚國家精神已然深入金磚國家合作機制之中。



金磚國家打造的“三輪驅動”合作模式，持續推動在政治安全、經貿財金、人文交流等領域的合作。本次特別視頻峰會，充分顯示了金磚國家駕馭地區安全問題和重大國際熱點問題的能力，展現了金磚國家對推動構建一個更加安全、公正、穩定、繁榮、可持續發展的人類命運共同體的責任擔當，擴員後的“大金磚合作”不僅規模得到了提升，將在國際政治經濟更廣泛領域發揮更大的作用，作出更多的有效的貢獻。



習近平主席在特別視頻峰會上發表了《推動停火止戰 實現持久和平安全》的重要講話，提出的三個“當務之急”表達了中方對巴以局勢的高度關切，對巴以衝突循環往復爆發的根本原因的分析和解決巴以問題根本出路的洞見，立足當下，撥雲見日，在把握歷史規律基礎上指明了推動巴以問題得到全面、公正、持久解決的正確方向。中方的立場得到了與會金磚國家領導人和外長的高度認可和贊同，充分展現了中方對推動解決巴以問題和進一步加強金磚國家團結合作、維護共同利益的努力，也是中國在金磚國家內持續發揮事實性引領作用的體現。