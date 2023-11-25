中法為提升雙邊關係和破解全球危機注入活力

中評社北京11月25日電／據中國網報導，11月20日，國家主席習近平同法國總統馬克龍通電話。這是繼習近平主席與德國總理朔爾茨通話後，持續推進中國與歐洲主要大國首腦外交的熱絡延續，為中歐高層交往持續注入新的動力和活力，充分彰顯中國推動中法、中歐關係發展以及推進雙邊務實合作的積極意願。



特別是在全球地緣政治格局持續動蕩、危機和挑戰不斷，各國對於和平與合作呼聲高漲的背景下，中法領導人的戰略溝通和協調，有助於中歐攜手合作為全球和平穩定作出積極貢獻，同時，為構建大國在全球問題和熱點事務上的合作，樹立良好典範。



推動中法關係在新歷史節點上迎來更好發展。近年來，中法高層交往不斷為兩國關係發展提供政治引領。馬克龍今年4月對中國進行成功訪問以來，中法各層級交往快速恢復，各領域合作扎實推進。6月，國務院總理李強應邀訪問法國，並出席新全球融資契約峰會，持續推進落實兩國元首政治共識。2024年是中法建交60周年，雙方對於繼往開來、推進兩國關係到新高度有著強大意願。習近平指出，雙方要傳好歷史的接力棒，堅守建交初心、賡續傳統友誼，推動中法關係邁上新台階。馬克龍指出，法方願以明年法中建交60周年為契機，同中方密切高層交往，深化經貿、航空、人文等領域交流合作。



為中歐關係持續向好注入新動能。法國是歐盟有重要領導力的大國，也是推進歐盟“戰略自主”的積極旗手，視歐盟為發揮自身國際影響力的重要平台，對於複雜形勢下推進中歐關係朝著積極健康方向發展發揮重要作用。習近平指出，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，面對當前變亂交織的世界，中歐應該堅持做互利合作的夥伴，希望法方為推動中歐關係積極發展發揮建設性作用。馬克龍表示，法方願推動歐盟和中國本著相互尊重、互利合作精神，進一步發展全面戰略夥伴關係。



推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。面對全球性挑戰，中法都堅持鞏固多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球性問題。在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會即將在杜拜舉行之際，中法作為推動《巴黎協定》達成的重要大國，需要在既有貢獻基礎上繼續引領全球氣候治理朝著公平合理、合作共贏的方向發展。習近平指出，應該維護《巴黎協定》制度框架，特別是共同但有區別的責任原則和國家貢獻的自主性。中方願同法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變化的有力信號，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得成功。法方也表示，希望同中方就聯合國氣候變化杜拜大會密切溝通、繼續合作，以應對氣候變化、生物多樣性保護等全球性問題。