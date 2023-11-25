﻿歐洲多地舉行反亞馬遜大罷工

中評社香港11月25日電／據大公報報導，在一年一度的感恩節“黑色星期五”購物日到來之際，歐洲多地周五舉行針對美國電子商務巨頭亞馬遜的罷工及示威活動，要求提高工資和改善工作條件。



由全球工會聯盟組織的“讓亞馬遜埋單”（Make Amazon Pay）活動，要在包括美國在內的全球30多個國家及地區發起罷工和抗議活動，時間從“黑色星期五”到下星期一。



在德國，威爾第工會（Union Verdi）發起罷工，德國五個配送中心的工人將從周四午夜開始罷工24小時，要求達成集體工資協議。德國是亞馬遜2022年的全球第二大市場，當地共有20個配送中心，罷工意味著1／4配送站受到影響。



英國工會GMB稱，考文垂亞馬遜倉庫有過千名工人當日舉行罷工，該中心共有2300人。該工會成員還將在倫敦的亞馬遜英國總部進行示威，工人們希望工資能從目前的每小時12英鎊提高到每小時15英鎊。在法國，反全球化組織Attac活動分子在亞馬遜快遞櫃貼上海報和貼條，以阻止送貨員和顧客打開櫃門。西班牙工會CCOO則呼籲亞馬遜倉庫和送貨工人，在下周一舉行一小時罷工。



亞馬遜回應稱，英國和德國的罷工不會對客戶造成影響，不會就薪資問題與工人談判。