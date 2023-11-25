藍白破裂堅壁清野！國民黨祭多項站台限制

國民黨考紀會主委黃怡騰接受媒體採訪。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電／藍白合“總統”大選破局，但“立委”仍有合作空間。國民黨考紀會主委黃怡騰25日清楚說明，區域“立委”候選人可以彼此站台，但“總統”、“副總統”候選人不得為雙方小雞站台，而若民眾黨不分區“立委”候選人要幫藍小雞站台，也是禁止的。



《中時新聞網》報導，黃怡騰稍早接受訪時說，區域“立委”有許多狀況，分別為衹有藍軍、有些則衹有白軍，也有兩黨都提名的選區；若兩黨都提名，具有競爭關係，怎麼可能會找對方的人來？



黃怡騰表示，不過若該選區是藍、白單獨提名，就沒有競爭關係，因此可以請對方陣營的人互相站台，但當中還是禁止民眾黨“總統”候選人柯文哲、“副總統”候選人吳欣盈站台。



至於不分區“立委”的相關站台限制，黃怡騰說，因為明年大選中有政黨票，就代表不分區“立委”的部分也有競爭關係，因此國民黨禁止民眾黨不分區“立委”候選人幫藍營小雞站台。



而若國民黨不分區“立委”候選人受邀為白營小雞站台，是否會觸犯限制？黃怡騰說，若該選區衹有民眾黨提名“立委”候選人，這是被允許的。



黃怡騰解釋，若有這類狀況，國民黨不分區“立委”候選人在台上也會表明立場呼籲政黨票支持國民黨、“侯康配”。他說，如此便是為藍軍發聲，有什麼好限制的呢？畢竟該選區藍營沒派出“立委”候選人，不會因此少了席數，也能吸納民眾黨支持者。不過這樣白營小雞還會邀請嗎？所以理論上會發生的衹有少數區域。