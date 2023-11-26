中評關注：藍白選情反轉　侯趙配催藍基本盤

侯友宜和趙少康在登記參選後昨日首度合體同台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月26日電（記者 盧誠輝）藍白分手各自登記參選後，中國國民黨2024候選人侯友宜與副手中廣董事長趙少康搭檔組成的“侯趙配”，首個周末就合體到南桃園試水溫，中評社觀察現場藍營支持者的反應，已從過去衹有侯友宜獨自造勢但場面偏冷的局面，反轉為藍營支持者個個情緒高昂的熱絡氣氛。



侯友宜和趙少康昨日到桃園市平鎮區出席爭取連任的國民黨“立委”呂玉玲的聯合競選總部成立大會，“侯趙配”出場時受到藍營支持者如雷的歡呼與掌聲，許多民眾更是爭相擠到舞台前搶拍照，讓過去因藍白合混沌未明而低迷已久的藍營選情有了大反轉，造勢現場氛圍也和過去完全不一樣，“侯趙配”看來更有利催出藍營的基本盤。



國民黨昨日在南桃園舉辦造勢活動，現場擠進超過5千名支持者，趙少康比侯友宜提早約20分鐘到場，許多藍營支持者看到趙少康從身旁經過，都忍不住發出驚呼聲，侯友宜到場時，趙少康也親自到下車處等候，兩人隨後接受媒體聯訪，侯說話時，趙在一旁稱職的扮演副手的角色，當媒體提到趙時，兩人也隨即相視而笑，看起來互動相當自然且有默契。



侯友宜和趙少康上台致詞時，可以明顯感覺到現場氣氛和過去完全不同，藍營支持者歡呼聲與掌聲不斷，還有許多情緒激動的支持者不斷在台下高喊“加油”，把喧騰多時的藍白合所遭受到怨氣都一吐為快。



或許是因過去藍白合忍辱負重、委曲求全太久，也或許是趙少康願意挺身而出搭檔讓藍營宛如吃下定心丸般，侯友宜說話時也一改過去較沉悶的說話方式，顯得更有自信，一下左批民進黨，一下右酸民眾黨，還頻頻稱讚趙少康的口才比他還好，聽得台下藍營支持者頻頻拍手叫好。



輪到趙少康登場時則更是火力四射、金句連發，和韓國瑜相比絲毫不遜色，台下群眾經常會被逗得哈哈大笑，讓整個造勢會場氣氛相當熱絡，也沒有過去經常會出現群眾提早離席的狀況發生，許多藍營支持者都是待到活動結束後才離開。



侯友宜的本土藍加上趙少康知識藍和戰鬥藍的威力，已讓藍營在藍白分手後士氣大振，未來若“侯趙配”在全台跑透透，再加上韓國瑜代表的深藍幫忙站台，藍營或許也可能像2020大選的“韓流”，掀起另一股旋風。