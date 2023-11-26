文物局：建設國家級和地區性文物科研機構

圖為全國文物科技工作會議現場。（來源：新華社） 中評社北京11月26日電／據新華社報導，科技創新是文物事業高質量發展的核心動力。國家文物局11月24日至25日在京舉行全國文物科技工作會議，提出到2025年，建設一批國家級和地區性文物科研機構，初步建成國家文物考古標本資源庫和文物保護科學數據中心；到2035年，建立跨學科跨行業、有效分工合作的文物科技創新網絡。



“科技攻關要堅持問題導向，奔著最緊急、最緊迫的問題去。”文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群表示，要加強文物領域科技攻關，堅決打贏關鍵技術攻堅戰，高度重視應用基礎研究在科技攻關中的重要作用，加強風險防控關鍵技術研發，圍繞深入實施“中華文明起源與早期發展綜合研究”等重大項目，加強考古領域原創性、引領性科技創新。



據介紹，當前，文物行業科技人才規模較小，特別是技術創新型人才嚴重匱乏。文博單位以及高校和科研院所中，從事考古、文物保護等方面研究的科研人員總量不足3萬人，這與行業需求之間存在差距。



針對這個問題，會議提出要夯實創新發展人才基礎，把人才問題擺在文物科技工作的核心位置。要加強編制和崗位保障，遵循人才成長規律，注重有創新力的科研團隊建設，營造良好創新環境，深化產教融合。