湖南重點整治領導幹部違規相互吃請

中評社北京11月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，記者日前從湖南省紀委監委獲悉，該省持續推進違規吃喝問題專項整治，今年以來查處相關問題316起，其中違規公款吃喝189起、違規接受管理和服務對象等宴請127起；批評教育幫助和處理675人，其中黨紀政務處分431人。



湖南省紀委監委持續緊盯中央八項規定精神貫徹落實，在2021年出台整治違規吃喝“十嚴禁”、2022年開展市縣接待服務機構公務接待突出問題專項整治基礎上，於今年3月印發糾治“四風”常態化監督檢查工作機制，健全完善組織協調、線索處置等10項機制，對糾治“四風”常態化監督檢查作出規範；於今年7月啟動“兩帶頭五整治”糾風防腐專項行動，發揮領導幹部和紀檢監察幹部落實中央八項規定精神、改進工作作風示範帶頭作用，嚴肅整治違規吃喝等突出問題。



“違規吃喝是最容易發生、最容易敗壞黨的形象、最容易帶壞黨風社風民風的典型問題之一。今年，我們堅持把整治違規吃喝擺在作風建設首位來抓，重點整治領導幹部之間帶有‘小圈子’性質的違規相互吃請、違規公款吃喝、隱形變異違規吃喝等突出問題。”湖南省紀委監委相關負責同志介紹，該省今年以來已有7名廳級幹部、35名處級幹部因違規吃喝受到黨紀政務處分。



據瞭解，領導幹部之間違規相互吃請，搞“小圈子”、相互請托辦事，其表現形式包括組織、參加以老鄉會、同學會、戰友會、球友會、牌友會等以拉關係、請托辦事、相互牟利為目的，帶有“小圈子”性質的相互吃請等。違規公款吃喝，主要表現在公務接待中無公函接待、“一函多餐”，超標準、超範圍接待，甚至通過偽造接待公函、虛列接待事項、虛增接待人數等方式公款吃喝。隱形變異違規吃喝，包括以各種名義違規接受管理服務對象宴請，虛列辦公費、會議費、差旅費、印刷費等名目隱匿違規吃喝費用；化整為零，拆分開具用餐發票報賬；指使、授意管理服務對象安排違規吃喝活動；出入私人會所或在私人會所性質的場所吃請等。



“從查處的案例看，這幾個方面問題仍不同程度地存在，暴露出‘四風’問題的頑固性、反復性。此外，由違規吃喝衍生出的政治問題、經濟問題、社會問題，也是我們關注和整治的重點。”湖南省紀委監委黨風政風監督室四級調研員龍泉峰舉例說，公職人員與商人老板之間的違規吃喝，往往伴有收送禮品禮金等利益勾兌行為，公職人員之間的違規吃喝往往涉及接受“督檢考”，“跑資金、跑項目”等“潛規則”問題，單位內部的違規吃喝往往隱藏著設立“小金庫”、虛列經費支出等違反財經紀律問題，必須深挖徹查違規吃喝及其背後的問題，釋放一抓到底、全面從嚴的強烈信號。



龍泉峰介紹，為根治“吃喝風”，湖南省紀檢監察機關打出“組合拳”，對發現的黨員幹部和公職人員違規吃喝、酒後駕車等問題，一律實行“四個查清”，即查清事情原由、查清關聯人員、查清事發場地、查清問題性質；對涉及的領導幹部和紀檢監察幹部，一經查實一律從快從嚴處理。“比如，益陽市司法局原黨組成員、副局長羅俊偉等7名領導幹部違規吃喝問題，就是益陽市紀委監委從公安機關移送的羅俊偉酒後駕車問題線索中‘挖’出來的。”

