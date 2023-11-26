修訂後的《事業單位工作人員處分規定》印發

（來源：新華社） 中評社北京11月26日電／據新華社報導，近日，中央組織部、人力資源社會保障部印發修訂後的《事業單位工作人員處分規定》，對事業單位工作人員處分的種類和適用、違規違紀違法行為及其適用的處分、處分的權限和程序、復核和申訴等作出規定，為進一步嚴明事業單位紀律規矩、規範事業單位工作人員行為、保證事業單位及其工作人員依法履職提供制度保障。



規定明確，事業單位中從事管理的人員適用政務處分法規定的六種處分種類，包括警告、記過、記大過、降級、撤職和開除；事業單位中其他人員適用規定，沿用執行四種處分種類，包括警告、記過、降低崗位等級和開除。



規定提出，對事業單位工作人員違反政治紀律、違反組織人事紀律、違反工作紀律、違反廉潔從業紀律、違反財經紀律、違反職業道德和違反社會公德等七方面行為給予處分，並根據情節輕重明確了相應的適用處分種類。規定規範了處分的權限與程序，確保處分工作規範、有序。為充分保障受處分人員的合法權利，規定還專章規定了復核、申訴的救濟途徑。



規定強調，給予違規違紀違法行為的事業單位工作人員處分，應當與其違規違紀違法行為的性質、情節、危害程度相適應；應當事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、程序合法、手續完備。同時，規定明確，教育、科研、文化、醫療衛生、體育等部門，可以結合自身工作的實際情況，與中央事業單位人事綜合管理部門聯合制定具體辦法。