金融須加大力度支持科創

9月7日拍攝的河套深港科技創新合作區深圳園區內的香港科學園深圳分園。（來源：新華社） 中評社香港11月26日電／據大公報報導，近日，中國人民銀行、科技部、國家金融監管總局、中國證監會聯合召開科技金融工作交流推進會。會議要求，建立健全科技金融工作推進制度機制，抓緊制定加大力度支持科技型企業融資的實施措施，推動工作落實。進一步健全國家重大科技任務和科技型中小企業兩個重點領域的金融支持政策體系，組織開展科技金融服務能力提升專項行動。



企業創新，是構建新發展格局、實現中國式現代化的關鍵，衹有不斷創新，企業才具有生生不息的生命力和發展動力，經濟才具有健康、穩健、可持續的發展條件和能力，廣大居民才有穩定、可靠的就業基礎與空間，中國才能在國際關係中具有更多的話語權，才能不斷提高中國的國際影響力。



企業創新，不僅依賴於企業家的積極參與和頑強拚搏，依賴於廣大科技工作者的不斷探索與無私奉獻，依賴於廣大員工的積極努力和工匠精神，也需要其他方面的大力支持和真心幫助，特別是金融支持，是企業創新不可缺少、十分必要的重要方面。如果金融部門能夠對企業創新有效支持、有力支持、有序支持，無疑是對企業、尤其是企業家的最強有力的激勵和鼓勵，能夠不斷激勵他們創業的動力和信心，能夠讓更多的企業家、科技工作者、創業者扎根於基礎研究領域、高新技術領域、實體產業領域，能夠讓中國的製造業不斷取得新的突破，能夠大力縮小中國企業在科技創新方面與世界先進企業間的差距，並趕超世界科技發達國家，成為真正的科技強國。



客觀地講，近年來，在加強科技金融服務體系建設、積極支持企業創新方面，金融部門還是做出了一定努力，也取得了一定成效的。高端製造業貸款、專精特新企業貸款、科技型中小企業貸款等持續保持較高增速，科技型企業信貸融資便利性不斷提升。各項科研成果的取得，都得到了金融部門的一定支持。但是，與企業創新，特別是中央對企業創新的要求相比，還有不小的差距、有需要大力改進和提升的方面。其中，如何加強對基礎研究領域和中小科技型企業的金融支持，還是有相當大的提升空間的，需要金融部門做出更多的探索與改進的。



從對重大科技任務的金融支持來看，總體上是比較穩健的，也是有比較明顯效果的。但是，對重大科技任務和重點科技型企業中基礎研究、高端技術研究、尖端技術研究、卡脖子技術研究等方面的支持，還有需要不斷改進、持續改進、深入改進的方面。畢竟，有些方面的技術創新，不是一朝一日就能完成的，需要時間、需要人力、需要耐心。如果金融企業也像資本一樣，追求短期利益、短期效應，而不是用長遠眼光看待技術創新，完全依靠企業自身的資金實力，是很難完成創新任務，實現技術突破的。因此，在企業創新方面，金融部門應當有更加明確的金融支持措施和辦法，有專門為基礎研究領域服務的金融手段、金融措施，讓企業和科技工作者能夠安心創新、專心創新，避免分散企業和科技工作者的注意力。



真正成為科企創新“加油站”

