樓市有空間進一步減辣

本月截至24日止，一手成交錄得470宗，已超越10月全月的344宗，並創3個月新高。（來源：大公報） 中評社香港11月26日電／據大公報報導，施政報告發表後，新盤市場隨之活躍。最值得留意的，是龍頭發展商的天水圍站大型項目。執筆之時，市場消息指該盤已收到逾2500票，超購近8倍，成功登上今年首日“票房”最賣座新盤寶座，反映項目極受歡迎。



近期一手市場正重新啟動，吸納市場不少購買力。據市場統計，本月（截至24日止）一手已錄約470宗成交，已超越10月全月的344宗，並創3個月新高，預料一手交投將穩增，全月累計可錄600至700宗成交，按月大幅增加超過1倍。



一手成為焦點，反觀二手交投難以避免地繼續整固，一方面准買家以買“笋盤”為入市目標，另一方面部分業主亦未肯大減價放盤，令交投陷入拉鋸，惟在部分急於出貨的業主減價沽貨下，樓價或續現下調壓力。“美聯樓價指數”最新報142.49點，按周跌0.12%，連跌14周，本年迄今樓價跌約2.4%，創逾6年半新低。



另一邊廂，施政報告公布“減辣”未幾，市場又現進一步“減辣”的要求。近日有政界人士，指出“減辣”的力度只屬“半桶水”，要求政府只要在未來兩至3個月並無異常狀況，理應在明年2月財政預算案中“全面撤辣”，令市場重回正軌，有更健康的發展。



筆者相當明白，特區政府在有關樓市“辣招”的議題上，不肯大刀闊斧地撤銷或進行調整，個中原因是擔心一旦“全撤”，本港樓價或會因而飈升。不過，早前曾有外資大行發表最新報告，指出在過去2年全球通脹及利率上升的情況下，香港樓價同步已回落，並已跌出“泡沫”的分類，再觀察近期“減辣”後樓價的低迷表現，其實不用憂慮撤辣會刺激樓價大幅向上。



當下香港正借﻿復甦初期，無論股市，或者樓市，正經歷著“後疫情效應”，樓市作為本港重要經濟支柱，若交投不振，勢影響經濟﻿復甦的進程。最近二手睇樓量雖然轉趨活躍，但交投未見明顯起色，倘若特區政府想加速激活經濟，理應拋低“心理包袱”，可考慮進一步在調整辣招上著墨。根據“美聯信心指數”，最新報51.1點，按周跌0.4%，連跌3星期，由此可見市場對樓市前景的信心未有因“減辣”而全面恢復。



其實“減辣”的重點並非提振樓價，而是在於激活樓市交投，因為此舉可增加樓市供應，同時盤活樓市換樓鏈，令市民可按個人需要靈活套現，亦可借此間接刺激香港經濟，是一舉兩得。