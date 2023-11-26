堅持兩手抓 深耕“兩塊田”

中評社北京11月26日電／全國糧食產後節約減損工作現場推進會11月23日在山東濱州召開。保障糧食安全要耕好18億畝耕地這塊“有形良田”，還要耕好節糧減損這塊“無形良田”，二者不可偏廢。要堅持開源與節流並重，增產與減損同時發力，持續深度耕耘“兩塊田”，進一步築牢糧食安全防線，穩住糧食安全壓艙石，把中國人的飯碗端得更牢、更穩、更好。



耕好“有形良田”是保障國家糧食安全的基礎。今年我國啟動實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，深入實施藏糧於地、藏糧於技戰略，糧食綜合生產能力進一步提升，抵禦自然災害能力持續增強。夏糧因黃淮罕見的“爛場雨”略減25.5億斤，秋糧生產遭遇華北、東北局部洪澇、西北局部乾旱等災害影響，但有望實現增產，實現“以秋補夏”。秋糧增產的主要原因不外乎秋糧面積增加、單產大面積提升以及天氣有利於作物的生長發育和產量形成。秋糧是全年糧食生產的大頭，秋糧豐收了，全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上的預期目標就可以實現。



耕好節糧減損這塊“無形良田”，是保障糧食安全的重要舉措和必然要求。《糧食節約行動方案》實施兩年來，糧食“產購儲加銷”全鏈條節糧減損取得明顯成效，確保了“顆粒歸倉”“微損儲存”“低耗運輸”“糧盡其用”，逐漸形成“文明餐桌”“節糧家風”。在生產環節，引導農戶使用精量播種、機收減損技術，盡可能減少播種環節的種子浪費和收穫環節的糧食損失。在儲存環節，農戶科學使用裝具，可把儲糧損失率由8%降到2%以內；國有糧食企業加快高標準糧庫建設，廣泛推廣使用“四合一”儲糧技術、氣調儲糧、控溫儲糧等綠色儲糧技術，全面提升儲糧信息化、智能化水平，國有糧庫儲藏周期糧食綜合損失率控制在1%以內。在運輸環節，完善運輸基礎設施和裝備，發展糧食集裝箱公鐵水多式聯運，盡力確保糧食不損失浪費在路上。在加工環節，全面倡導適度加工、合理加工，發展精深加工，加強糧食資源綜合利用，最大限度減少糧食損失。在消費環節，推行簡約適度、綠色低碳的生活方式，倡導營養均衡、科學文明的飲食習慣，讓“厲行節約、反對浪費”的理念深入人心。

