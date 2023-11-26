“聚人才”轉向“增人口”有何深意

中評社北京11月26日電／日前，青島市人民政府發布《關於進一步深化戶籍制度改革的通知》，明確規定“在城鎮租賃房屋居住並辦理租賃合同備案和居住登記的人員，本人及其配偶在青島無合法產權房屋的，在房屋租賃期間可以申請集體戶落戶”，即所謂的“租房即可落戶”。



落戶門檻一直是影響人口市民化進程的最主要因素之一。目前，我國城區常住人口在300萬人以下城市已基本取消落戶限制，300萬人以上城市落戶有序放開，而對於特大及以上城市還不同程度地存在着落戶門檻。青島作為擁有1000多萬常住人口的特大城市，此次降低落戶門檻力度之大，無論是對於城市自身的發展，還是對於戶籍制度改革的推進，都具有重要的風向標意義。



今年以來，全國已有多地放寬了城市落戶限制，不少二線城市甚至一些“新一線”城市已將落戶門檻降至專科學歷或者直接取消落戶門檻，加大對各類人才、人口的吸納力度。對此，有人解讀為是從“搶人才”轉向了“搶人口”。事實上，一字之差的背後，有著複雜經濟社會因素的變化。



眾所周知，人口規模對於一座城市的發展具有重要的支撐作用。巨大的人口規模會帶來更多的發展機遇和空間，能夠促進資源的吸納、要素的匯聚，在強化區域競爭優勢的基礎上，有助於增強對周邊地區的輻射帶動效應。過去，很多城市熱衷於以各種優惠條件吸引人才落戶，“搶人才”甚至一度進入了白熱化階段。然而，隨著我國人口在2022年首次出現近61年來的負增長，很多城市逐步意識到，擴大人口容量可能比吸引人才聚集要更為緊迫，傳統“搶人”大戰由此向更多維度拓展升級。



“人”是新型城鎮化的核心。從“聚人才”轉向“增人口”，實際上是一種城市發展邏輯的變化，即從以城市驅動為目標的發展，轉向了以人為核心的包容性發展。改革開放以來，我國經歷了世界上規模最大、速度最快的城鎮化進程，城鎮人口規模不斷擴大。截至2022年，我國常住人口城鎮化率已經達到65.22%，這意味著我國“十四五”時期“常住人口城鎮化率提高到65%”的發展目標已經順利完成。



不過，與世界發達國家平均80%左右的城鎮化率相比，我國在城鎮化進程上尚有較大的增長空間。不僅如此，我國城市常住人口中仍有相當一部分人處於未落戶狀態，戶籍人口城鎮化率要比常住人口城鎮化率低很多，也就是說，常住城鎮人口中很多並非真正的市民化人口。未來，持續加快戶籍人口的市民化進程，將是新型城鎮化的重要方向，也是提高新型城鎮化質量的關鍵所在。從這個意義上看，青島“租房即可落戶”新政，為新人口形勢下深化戶籍制度改革、推進城鎮化進程開了個好頭。



需要指出的是，降低甚至取消落戶門檻，並不是簡單地變更一紙戶籍，其背後需要一系列的公共服務資源與之配套。公共服務投入能否跟得上，落戶者能否享受到同等的市民化待遇，也是對城市發展能力和水平的一次考驗。對於城市來說，一方面要順勢而為積極吸納人口；另一方面也要科學做好城市功能規劃，努力實現人口規模與結構的同步推進。



來源：經濟日報 作者：顧陽



