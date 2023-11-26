齊抓共管規範APP借貸服務

中評社北京11月26日電／如今，很多人的手機APP都接入了借貸功能，一定程度上起到了方便用戶融資、促進消費的作用。但在實際操作過程中，也有一些平台變著法兒誘導用戶辦理高息貸款，甚至暗藏陷阱，其中風險值得警惕。



手機APP為何“扎堆”推廣借貸服務？一是生活服務類APP用戶基數大、黏性強，消費金融市場的擴大促使平台將流量變現獲取高額收益，不僅可以收取利息和服務費，還能提高用戶活躍度和停留時間。二是互聯網技術發展降低了金融交易成本，便於平台審核用戶的信用評分，並根據還款能力設置借款額度和期限，從而減少壞賬風險。



移動互聯網平台提供借貸服務，一方面降低了借錢的門檻，為消費者提供更多靈活便捷的融資渠道，對於促進消費起到一定積極作用。但另一方面，也隱藏著種種套路和風險。部分APP通過手續簡單、極速放款、優惠支付、默認選擇等方法花式誘導消費者借貸，稍不留神便會掉入“陷阱”；部分APP使用日利率、月利率、免息優惠等製造“低利率”假象誤導用戶，但真實年化利率通常在7%至24%，遠超商業銀行年化利率3%至5%的消費貸產品；部分平台誘導用戶分期還款，通過“低利率”掩蓋“分期服務費”，通過種種方式“收割”消費者。



在“廣撒網”式廣告營銷下，一些風險意識較差的用戶容易被迷惑，引發過度負債風險，給個人財務健康帶來隱患，開通借貸功能過程中還存在過度收集個人信息、隱私洩露等風險。互聯網借貸亂象滲透到各個領域，容易形成市場惡性競爭，加劇社會金融風險。



互聯網借貸不能沒有規矩。近年來，互聯網金融被列入常態化監管，企業和金融機構從事某一金融細分業務往往需要牌照，但“引流”服務卻不需要任何牌照。互聯網平台要加強行業自律、守牢底線，切勿盲目跟風、過度發展金融產品，應摒棄不良營銷手段，注重合規經營，保護好用戶隱私和權益，謀求長遠發展。相關管理部門應著重加強對APP開設借貸功能的監管，並針對平台資質、營銷方式等加強約束規範，確保APP借貸業務有序發展。



消費者也應增強防範能力和判斷能力，樹立理性消費觀，合理使用借貸產品，選擇正規機構、正規渠道獲取金融服務。在使用互聯網平台貸款時，要仔細閱讀相關協議和費用明細，擦亮眼睛、量入為出、合理借貸。



來源：經濟日報 作者：裴文



