教育部：新版中小學實驗教學基本目錄發布

中評社北京11月26日電／據中國青年報報導，近日，教育部基礎教育司委托教育部教育技術與資源發展中心（中央電化教育館）組織研製並發布了《中小學實驗教學基本目錄（2023年版）》（以下簡稱《基本目錄》），《基本目錄》包括了中小學16個學科的900多項實驗與實踐活動。



據介紹，《基本目錄》的研製以現行課程標準為依據，以各學科教學裝備配置標準和教材為參考，梳理了新課程理念下構建學科核心概念、核心規律、核心實驗素養與技能所應開展的基礎性實驗及實踐活動，包括小學數學、科學、信息科技，初中數學、物理、化學、生物學、地理、信息科技，高中數學、物理、化學、生物學、地理、信息技術和通用技術16個學科的900多項實驗與實踐活動，涵蓋觀察、測量、探究等豐富多樣的實踐活動形式。



《基本目錄》立足中小學實驗教學現狀、發展需求與典型問題，兼顧滿足區域差異、學段貫通、學科特徵、教學多樣化的多方實際需求，努力突出基礎性、典型性、系統性、育人性。



從基礎性看，《基本目錄》以課程標準的內容主題為線索，梳理了各學科應開展的基礎性實驗與實踐內容，明確了應開必開的實驗活動，確保學生充分經歷探索自然、獲取科學知識、培養科學思維、解決科學問題和工程問題的實踐性學習體驗。



從典型性看，《基本目錄》充分考慮學科特徵和實踐類型，基於規範的科學研究範式、工程技術設計與實施流程，提煉了自然科學典型的科學探究與實踐活動、技術類學科實踐教學的一般流程與方法，推動實現單項技能、技藝等基礎實驗技能的培養向模型構建、推理論證、分析綜合、創新思維等高階實踐素養的培養，推動實踐教學活動化與課程化，著力培養學生複雜問題解決能力、創新能力與實踐能力。



從系統性看，《基本目錄》甄選提煉各學段適宜的實踐活動，減少學段、學科之間重復、碎片化的實驗項目，推動學科、學段之間的實踐融合發展，為跨學科學習、項目式學習的開展提供有效的方法與途徑。



從育人性看，《基本目錄》堅持五育並舉，德育為先，充分采納調查研究、展示交流等活動形式，將我國先進科學技術文化、國家安全等重大教育主題融入科學與技術類實踐教學，為將學生培養成有理想、有本領、有擔當的社會主義建設者和接班人奠定堅實基礎。