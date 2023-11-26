國家數據局：研究實施“數據要素×”行動

中評社北京11月26日電／據新華社報導，國家數據局局長劉烈宏25日在上海表示，國家數據局將圍繞發揮數據要素乘數作用，與相關部門一道研究實施“數據要素×”行動，從供需兩端發力，在智能製造、商貿流通、交通物流、金融服務、醫療健康等若干重點領域，加強場景需求牽引、打通流通障礙、提升供給質量，推動數據要素與其他要素相結合，催生新產業、新業態、新模式、新應用、新治理。



在上海舉行的2023全球數商大會開幕式上，劉烈宏表示，近年來，在各方大力推動下，我國數據產業快速發展。據上海數據交易所研究，從2013年至2023年，中國數商企業數量從約11萬家增長到超過100萬家。



據介紹，通過在各行業、各領域加快數據開發利用，能夠提高各類要素協同效力，找到資源配置最優解，突破產出邊界，創造新產業、新業態，實現推動經濟發展的乘數效應。



在劉烈宏看來，數據要素乘數效應的具體表現為：一是以協同實現全局優化，提升產業運行效率，增強產業核心競爭力。二是以復用擴展生產可能性邊界，釋放數據新價值，拓展經濟增長新空間。三是以融合推動量變產生質變，催生新應用、新業態，培育經濟發展新動能。



劉烈宏表示，希望數商積極關注並積極參與後續將推出的“數據要素×”行動中去，讓數據供得出、流得動、用得好，促進我國數據基礎資源優勢轉化為經濟發展新優勢，推動數據在不同場景中發揮出千姿百態的乘數效應。



2023全球數商大會以“數聯全球、商通未來”為主題。本次大會上，數據要素市場發展指數發布、國際數據合作暨國際數據產品集中掛牌、數據要素市場“可信通”計劃啟動等一系列活動相繼舉辦。