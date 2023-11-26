中評社北京11月26日電／據新華社報導，《中國證券報》25日刊發文章《人民幣匯率中間價創近半年新高 保持基本穩定有基礎》。文章稱，近日，人民幣匯率逐漸轉強，迎來反彈行情。外匯交易中心數據顯示，11月24日，人民幣對美元匯率中間價報7.1151元，較上一交易日調升61個基點，是6月10日以來人民幣中間價的最高報價。



專家表示，國內經濟企穩回升，叠加政策釋放較強的“穩預期”信號，有助於人民幣保持穩定。展望後市，有利於人民幣匯率穩定的因素正逐步積聚，人民幣匯率還有小幅升值空間。



人民幣匯率走強



11月24日，人民幣市場匯率走勢較為平穩。Wind數據顯示，截至16時30分，在岸人民幣對美元匯率收盤價報7.1529元，較前收盤價跌123個基點，盤中最高價報7.1405元；離岸人民幣對美元匯率報7.1597元，較上一交易日跌73個基點，盤中最高價報7.1428元。



11月以來，在岸、離岸人民幣對美元匯率近期呈現連續上行走勢，接連突破多個重要關口。Wind數據顯示，截至記者發稿時，11月在岸、離岸人民幣對美元匯率分別漲1647個基點、1829個基點，漲幅均超2%。



人民幣對美元匯率中間價也創近期新高。據外匯交易中心公布，11月24日，人民幣對美元匯率中間價報7.1151元，較上一交易日調升61個基點，是6月10日以來人民幣中間價的最高報價。11月以來，該中間價累計調升628個基點。



“隨著在岸人民幣匯率升破7.17元，人民幣匯率實現了在岸、離岸和中間價的‘三價合一’。”中金公司外匯專家李劉陽表示。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，在內外部環境持續改善下，我國外匯市場和跨境資金流動有望繼續保持平穩運行態勢。



後期還有升值空間

