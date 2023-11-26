哈馬斯和以色列分別釋放第二批被扣押人員

中評社香港11月26日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）25日晚說，哈馬斯當天釋放13名被扣押的以色列人和4名外國人，並將其移交紅十字國際委員會。另據巴勒斯坦電視台報導，載有以色列釋放的巴勒斯坦被關押人員的大巴於26日凌晨離開約旦河西岸的奧弗監獄。



新華社報導，哈馬斯25日晚發表聲明說，其釋放的17人包括13名以色列公民和4名泰國公民，他們經拉法口岸進入埃及，之後被移交以色列。哈馬斯表示，釋放泰國公民是為了回應土耳其總統埃爾多安的斡旋努力。



以色列總理辦公室25日晚公布了獲釋以色列公民名單。以色列國防軍當晚發表聲明說，13名以色列公民和4名泰國公民已從埃及進入以色列。他們在接受初步醫療評估後，由以軍特種部隊和以國家安全總局（辛貝特）人員護送前往醫院，並將在那裡與親屬團聚。



另據巴勒斯坦電視台26日報導，載有獲釋巴勒斯坦被關押人員的大巴於當天凌晨離開奧弗監獄。巴勒斯坦被關押者事務委員會提供給記者的名單顯示，共有39名巴勒斯坦人被釋放，主要來自約旦河西岸和東耶路撒冷地區。



25日早些時候，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅曾發表聲明說，哈馬斯決定推遲釋放第二批被扣押人員，直到以色列允許人道救援物資進入加沙地帶北部。卡塔爾外交部隨後說，在卡塔爾和埃及斡旋下，有關障礙已經克服，以色列和哈馬斯將繼續交換第二批被扣押人員。



以色列和哈馬斯在加沙地帶的停火協議於當地時間24日上午7時正式生效。根據協議，加沙地帶將停火4天，巴勒斯坦武裝組織和以色列將停止“所有軍事行動”。哈馬斯於24日晚釋放了13名以色列公民和11名外國公民，以色列則釋放了39名被關押的巴勒斯坦人。