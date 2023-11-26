第一屆世界林木業大會簽約金額超四百億元

中評社北京11月26日電／據新華社報導，第一屆世界林木業大會11月25日在廣西南寧開幕。大會現場成功簽約30個項目，簽約金額超400億元，項目涵蓋竹木地板、家具家居智能製造、香料香精、森林康養、生物質能源、森林碳匯、林業金融等領域。



本屆大會以“林木綠業，合作共襄”為主題，意在搭建世界性、國家級、專業化的林木業交流合作平台，共襄全球林木業繁榮發展，共吸引來自森林培育、造紙、林木業機械等領域中外知名企業及林木行業協會代表、院士專家、全球採購商等5000多人參會。



國家林業和草原局負責人在開幕式上表示，經過近十年來不懈努力，中國已成為全世界森林資源增長最快最多的國家，生態系統多樣性、穩定性、持續性不斷提升。2022年，我國林草產業總產值達到9.07萬億元人民幣，林產品進出口貿易額超過1900億美元，是世界林產品生產、貿易、消費第一大國。下一步，林業部門將持續開展科學增綠，組織實施森林經營，做優做強特色產業，深化集體林改及加強國際合作，共同應對氣候變化等方面工作，不斷提升優質生態產品供給能力，為高質量發展、高水平保護、高品質生活提供重要支撐。



本次大會由國家林業和草原局和廣西壯族自治區人民政府共同主辦。作為大會主要活動之一，2023年中國—東盟博覽會林產品及木製品展於11月24日至26日在南寧國際會展中心舉行。