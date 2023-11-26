教培項目花樣繁多　謹慎選擇避免糾紛

中評社北京11月26日電／據法治日報報導，近年來，隨著“雙減”政策落地，許多學科類培訓已逐漸退出教育培訓市場，但“素能強化”“綜合發展”等項目卻成為越來越多校外教培機構的“主攻”方向，受到家長和學生們的青睞。與此同時，涉及教育培訓的糾紛也頻頻發生。2022年以來，福建省福州市鼓樓區人民法院共受理教育培訓合同糾紛案件378件。



“在選擇教育機構時，家長與學生都應當謹慎，通過考察教育機構的辦學資質、辦學地點、教學質量、員工素養等，為學習提升創造一個放心的環境。”鼓樓法院民事審判二庭副庭長黃麗珍建議，家長和學生們在遇到侵權行為時，要善於拿起法律武器維護自身的合法權益，也提醒教培機構要依法誠信經營，維護良好的市場秩序。



辦學未獲相關許可



合同無效退款七成



生活中，有些家長在為孩子選擇教培機構時，未認真核查其資質和辦學條件，盲目相信機構的廣告宣傳或者口頭承諾，在合同中未約定違約責任，發生糾紛後難以維護自己的權益。



2020年11月，黃女士為女兒報名參加了某教育公司開設的“高能學習法”課程體系，共160個課時，支付報名費3萬元。上了90個課時後，黃女士感覺女兒報班學習效果未達預期，而後才發現該教育公司並未取得辦學許可，其經營範圍不含涉許可審批的教育培訓活動。黃女士與該公司協商退費未果，遂將該公司訴至鼓樓法院，要求退還全部報名費用。



法院經審理認為，黃女士與某教育公司雙方形成教育培訓合同關係。該教育公司在未經教育行政部門審批的情況下，與不特定對象簽訂教育培訓合同，承諾提供有償教育培訓，其超出經營範圍訂立合同且違反法律、行政法規效力性強制性規定，應認定案涉教育培訓合同無效。



此外，黃女士作為教育培訓服務購買方，在課時已過半有餘後方要求教育公司提供辦學許可證明，對合同無效亦存在一定過錯。綜合雙方過錯程度以及案涉合同已履行情況，法院判決教育公司返還黃女士報名費用的70%。

