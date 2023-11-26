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烏克蘭將接收合作夥伴艦艇以護送船隻通過黑海
http://www.CRNTT.com   2023-11-26 09:23:42


　　中評社香港11月26日電／烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔，召開第二屆烏克蘭國際糧食安全峰會，並在開幕儀式上致辭，指有關國家已為烏克蘭農民及糧食出口，提供超過一億美元支援，預計明年數值增加一倍。

　　香港電台報導，澤連斯基在峰會後的新聞發布會上還說，烏克蘭已經與合作夥伴達成協議，將接收對方提供的海軍艦艇，護送烏克蘭船隻通過黑海糧食走廊。

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