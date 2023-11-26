環球幣策趨鬆　金價挑戰2020美元

中評社香港11月26日電／據大公報報導，金價本周在市場不斷提升美聯儲停止加息的預期下，成功突破2000美元大關，周初連續兩日都於2007美元挑戰，其後因感恩節假期，市場整體交投較為謹慎淡靜，金價的波動範圍也比較有限，目前仍處於1990美元一線附近高位，離2000美元大關近在咫尺。



市場料聯儲最快明年初減息



10月31日至11月1日的會議紀要顯示，美聯儲官員在上次政策會議上同意他們將“謹慎”行事，衹有在控制通脹的進展出現問題時才會加息。他們重申政策制定者近期的言論，為進一步收緊政策敞開大門，而市場已經開始預期從明年初開始減息。



現時金價波動活躍性會有所下降，投資者等待美聯儲釋放出更清晰的信號，而下周金融市場將恢復活力時可以結合一系列的重要經濟數據和事件。筆者估計當全球央行將開始逐步退出極為緊縮的政策時，金價可望後市嘗試挑戰歷史新高。



數據方面，美國至11月18日當周的初申請失業金人數錄得20.9萬人，低於預期的22.6萬人，為10月14日當周以來新低。美國續申請失業金人數兩個月來首度下降。美國10月耐用訂單月率錄得－5.4%，為2020年4月以來新低。



技術分析方面，本周金價成功突破2000美元後，雖然暫時沒有進一步帶來太大的上漲空間，但至少延續了近段時間的強勁勢頭，多頭還是占據了優勢。因為現階段無論是基本面還是技術面節奏，都對黃金十分有利。買家先站穩收實於1992美元關口上方，目標是挑戰2012美元，甚至更高的2020美元水平，賣家沒太大優勢則需留意基本面影響，逆轉時看買家止損點1982美元。