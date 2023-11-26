讓人才培養“准星”對准強軍勝戰“靶心”

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，思想站位決定教育擺位，認識高度關係推進力度。空軍工程大學黨委牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，以理論學習打頭、以調查研究固本、以檢視整改牽引、以推動發展檢驗，學習運用習主席提出的做好調查研究工作的“五字訣”，圍繞服務備戰打仗急需、轉型發展瓶頸梗阻等問題，走進基層單位、教研一線，走訪科研院所、新興企業，深入大漠戈壁、海島邊疆，探究建強新型軍事人才培養體系方法，找准更好培養人才、創新科研、服務部隊的新路徑。



調研發現，我校教學科研水平與“以戰領教、為戰育人”的要求還有差距，主要表現為：在為戰抓教深度方面，對戰建需求規律、人才成長規律研究把握不夠深，實戰化教學改革力度還需加大；在教學條件建設方面，實踐教學平台不夠完善，實驗條件建設體系性還需提升；在教員隊伍質量方面，曉戰教戰能力需要不斷強化，教員對部隊、裝備瞭解掌握程度需要持續加深；在科研為戰向戰方面，項目理技融合度、戰技結合度還不夠高，科研成果應用轉化率、為戰貢獻率需要進一步提升。



我們以需要著力解決的突出問題為靶標，結合當前我校現實存在的問題，系統梳理出共計43個問題的清單，制定專項整治方案，明確整改措施、目標時限、牽頭負責人和責任單位，變問題大梳理、難題大排查為合力攻堅大會戰，採取台賬式管理、項目化推進的方式進行集中整治。下一步，我們將重點抓好四個方面工作。



一是把准“戰”的定位。全面準確學習習近平強軍思想“十一個明確”的主要內容，全面把握“五個堅持”的軍事觀和方法論，堅持面向戰場、面向部隊、面向未來，深入貫徹新時代軍事教育方針。堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，堅持一切以“戰”為出發點，一切以“戰”為瞄准點，從作戰鏈條上把准大學辦學育人職能定位，確保所有辦學活動都聚焦戰來引領、基於戰來謀劃、瞄准戰來展開。堅持立德樹人、為戰育人，圍繞實戰搞教學、著眼打贏育人才，把能打仗、打勝仗作為人才工作根本落腳點、著力點。堅持打仗需要什麼就教什麼、部隊需要什麼就練什麼，使人才培養供給側同部隊需求側精準對接，引領人才培養全方位向戰發力、與戰同行，切實辦好直通部隊、直通戰位、直通戰場的教育，培養德才兼備的高素質專業化新型軍事人才。



二是構建“戰”的體系。著力構建以9類新型軍事人才、9種軍事能力、5大研究領域和5個作戰實驗室為核心的“雙九五”育人體系。持續強化學員學習能力、思維能力、創新能力、科技能力、指揮能力、操作能力、協同能力、運動能力和心理能力等9種軍事能力，深化9類新域新質軍事人才培養，強化5大前沿科技領域研究，統籌5個高科技作戰實驗室建設，從目標理念、標準領域、重點抓手、基礎保證、實現路徑等層面，構建新型軍事人才培養體系，真正讓人才培養“准星”對准強軍勝戰“靶心”。從理念指引、培養目標、育人標準、人才類型、科研重點、平台重點、條件基礎、管理基礎、文化基礎和實踐路徑等十個方面，全力推動教育訓練由知識傳授向能力為本轉型，培養德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才。

