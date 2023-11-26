以新時代強軍目標為導向打造創新團隊

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，作為我國唯一一所培養核生化防護人才的高等教育院校，陸軍防化學院深刻領會科技自立自強的重大戰略意義，在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育期間，圍繞如何打造高水平創新團隊開展了專題調研。



調研過程中，我們積極踐行“深、實、細、准、效”五字訣，採取問卷調查、現地查看、徵詢訪談、集體座談等多種方式，深入學院教研單位摸清底數、聽取建議，走訪軍地高校借鑒經驗、深化合作，走進基層部隊圍繞備戰急需、打仗急用開展調研。調研組通過梳理發現，學院創新團隊建設現狀與“服務軍隊核生化防護、服務國家核生化安全”使命任務還存在一定差距，主要表現在：缺乏體系規劃設計、團隊建設效率不高；人才結構矛盾突出、團隊發展驅動力不足；保障機制不夠健全、成果轉化率貢獻率不高等。



當前，實現建軍一百年奮鬥目標急鼓催征，“三化”融合發展加速推進，如何加緊打造高水平創新團隊助推科技創新，為加快實現國防科技自主創新貢獻防化力量成為當務之急。下一步，錨定黨在新時代的強軍目標，走好創新團隊特色發展之路，我們將重點抓好三個方面工作。



搶占“制高點”，搞好“體系化”設計。深入學習習主席關於系統觀念的重要論述，注重把握需求與可能、當前與長遠、重點與一般等關係，做好頂層設計和系統籌劃。具體來說，一是找准主攻方向。圍繞重大戰略需求、備戰打仗需要，組織開展聯合論證，深入研究創新團隊建設發展規律，全面分析學科建設和師資隊伍現狀，突出特色和急需，梳理各類型團隊的主攻方向，重點打造“智能＋防化”等一批特色鮮明、交叉互補的創新團隊，加強戰略性軍事科技研究。二是明確目標計劃。按照“分批次擇優遴選、分階段接力培養、分層級精準抓建”原則，科學確定團隊內涵式發展目標，研究制定建設計劃。在主動識變、應變、求變中，聚焦“服務戰鬥力質效、實用管用可轉化”，支持創新團隊承擔國家和軍隊重大科研項目。三是優化組建範式。遵循科技創新規律，摒棄“條塊分割、各自為戰”的舊模式，調整優化創新團隊遴選組建標準體系，明確不同類型創新團隊建設牽頭部門、主責單位、職責要求、申報條件和規模架構，支持“大協作、大聯合”，打破以往“小散亂”困局，為發展贏得主動權。



把握“關鍵點”，打造“雁陣式”團隊。精準識人、聚人、用人，推舉領軍人才，優化人才梯隊，構建“頭雁領飛、群雁齊飛”的“雁陣”格局。具體來說，一是選准配強帶頭人。注重考察師德師風，教師應堅持立德樹人、為戰育人，有胸懷“國之大者”之志氣，清楚為誰搞教學、做科研；注重考察帶頭人的科學素養，帶頭人應思路視野開闊，前瞻性判斷力、跨學科理解力強，有“會當凌絕頂”之膽氣，敢於攀登、勇為人先，清楚往哪走、怎麼走；注重考察帶頭人的領導能力，帶頭人應善於統籌內外部資源、組織“大兵團”作戰，合理進行任務分工和成果分配，清楚如何凝聚團隊合力、營造和諧氛圍。二是聚力培育核心骨幹。選拔一批思想素質過硬、專業基礎扎實、創新能力突出的核心骨幹作為重點培養對象，集中軍地優質教育資源，常態化開展送學培訓、考察交流，優先推薦核心骨幹出國留學，在重大項目申報、專著出版及創新成果推薦等方面予以重點扶持，通過重大演習演訓、重點課題攻關等實踐活動錘煉勝戰本領。三是注重培養青年英才。制定培養計劃和成長路線圖，鼓勵青年英才在新學科、新專業、新領域當先鋒，選送青年英才到知名大學考察調研，到部隊榮譽連隊代職鍛煉，到聯教聯訓基地開展聯合攻關，與地方名校、科研機構、高新企業在關鍵技術上開展協同創新，通過幫帶扶持、跟蹤考核、分級培訓等方式，實現對後備人才的滾動培養。

