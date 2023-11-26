用創新文化土壤培育科研之花

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。科學技術是生成和提高戰鬥力的重要基礎，是軍事發展中最活躍、最具革命性的因素。黨的二十大報告明確提出，加快實施創新驅動發展戰略。這一重要部署，為軍隊院校科研工作創新指明了方向。



學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育期間，學院黨委成員採取召開懇談會、問題研商會、列席黨委（支部）會等方式，對科研創新文化建設進行了專題調研，對加強軍隊院校科研創新能力進行深入思考。調研發現，雖然學院在聚焦實戰需求，發揮人才集中、智力密集優勢，推動科研轉型，主動服務部隊等方面發揮了積極作用，但仍存在一些短板弱項，主要表現為學科專業建設前瞻性不夠強，人才發展目標和重點不夠清晰，高層次教學科研人才和高水平教學科研團隊數量不足、示範效應不強、科研成果轉化率較低，新進人員科研培育不足，科研協作機制不暢通等。



新時代軍校科研創新建設，是一項長期性戰略性系統工程，事關軍隊院校建設發展全局。軍校科研創新建設必須以培育科研創新文化、厚植科研創新土壤為突破口，緊跟時代、遵循規律，體系建設、整體推進，做到教育潛移默化、環境規範協調、隊伍充滿活力、設施齊全配套、活動豐富創新，形成文化建設和文化育人的合力。具體來說，我們將在以下幾個方面發力。



堅定舉旗鑄魂，強化思想政治引領。深入學習貫徹黨的二十大精神，統籌抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和“學習強軍思想、建功強軍事業”教育實踐活動，持續推進紅色基因代代傳工程，推動習近平強軍思想入腦入心、落地見效。我們共簽約掛牌江浙滬地區16家軍地場館作為思政課實踐教學基地，並根據教學功能將其劃分為紅色傳統、改革開放、海洋資源、歷史文化4個類別，還建設了16個校外思政課實踐教學基地。深入開展“理論服務走基層”活動，組織優秀政治教員集訓比武和政治理論課教學觀摩，持續推進黨的創新理論“三進入”。建設凸顯海洋特色的校園文化和軍味濃厚的美麗校園，廣泛開展“強軍風采”群眾性文化體育活動，組織海洋知識講座、科普講解大賽、現代科技展參觀活動，打造官兵喜愛的科研文化品牌。健全完善傳播矩陣、拓展網絡傳播平台，用好用活微信、抖音、微博等各類社交媒體，大力宣傳軍校科研創新成果、科研創新人才，展現新時代軍校科研工作新面貌新氣象，充分激發廣大學員的創新創造熱情。



聚焦戰建需求，打造科研創新高地。聚焦部隊使命任務推進科研創新，促進成果轉化運用，提高科研對實戰化教學和部隊戰鬥力的貢獻率。持續加大中青年科研骨幹培育力度，形成固定規模的核心科研骨幹隊伍。扎實推進科研創新團隊實體化運作，力爭建成梯次合理的軍兵種級、軍隊級和國家級科研團隊。聚焦戰建備重難點問題、核心關鍵技術、前瞻無人化智能化技術，大力開展需求預研。大力開展應用性研究，抓好重點研究項目培育工作，爭取在軍隊級、國家級科技進步獎獲獎數量和水平上不斷實現新突破。制定博士後工作管理辦法，配備博士後管理服務人員，逐步完善其科研條件和生活條件，與地方專業院校聯合培養博士後科研人員。

