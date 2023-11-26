AI為何會“一本正經地胡說八道”

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，想象一下，向人工智能（AI）聊天機器人詢問一個不存在的歷史事件，比如“誰贏得了1897年美國和南極洲之間的戰鬥？”即使沒有這樣的戰鬥，AI聊天機器人也可能會提供一個虛構的答案，例如“1897年的戰鬥是由美國贏得的，約翰·多伊將軍帶領部隊取得了勝利。”這種AI編造信息“一本正經地胡說八道”的情況屢見不鮮。



在專業領域，AI“一本正經地胡說八道”這種現象被稱為AI幻覺。“AI幻覺指的是AI會生成貌似合理連貫，但同輸入問題意圖不一致、同世界知識不一致、與現實或已知數據不符合或無法驗證的內容。”近日，長期從事自然語言處理、大模型和人工智能研究的哈爾濱工業大學（深圳）特聘校長助理張民教授在接受科技日報記者採訪時表示。



AI幻覺普遍存在



記者梳理發現，AI幻覺具有普遍性。



今年2月，谷歌發布的AI聊天機器人Bard在視頻中，對詹姆斯·韋布空間望遠鏡曾做出不真實陳述；3月，美國的兩名律師向當地法院提交了一份用ChatGPT生成的法律文書，這份文書格式工整、論證嚴密，但其中的案例卻是虛假的……



OpenAI研究人員雖曾在今年6月初發布報告稱“找到瞭解決AI幻覺的辦法”，但也承認，“即使是最先進的AI模型也容易生成謊言，它們在不確定的時刻會表現出捏造事實的傾向。”



總部位於紐約的人工智能初創公司和機器學習監控平台Arthur AI也在今年8月發布研究報告，比較了OpenAI、“元宇宙”Meta、Anthropic以及Cohere公司開發的大語言模型出現幻覺的概率。研究報告顯示，這些大模型都會產生幻覺。



目前國內大語言模型雖無產生AI幻覺相關披露，但也可從相關公開報導中找到端倪。



今年9月，騰訊混元大語言模型正式亮相。騰訊集團副總裁蔣傑介紹，針對大模型容易“胡言亂語”的問題，騰訊優化了預訓練算法及策略，讓混元大模型出現幻覺的概率比主流開源大模型降低了30%—50%。

