人工智能讓法律咨詢更高效更便捷

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，作為2023中國5G＋工業互聯網大會的平行會議，人工智能賦能新型工業化會議日前在湖北省武漢市舉辦。會上，北京大學武漢人工智能研究院副院長、北京大學法學院黨委副書記楊曉雷發布了法律垂直大模型以及基於大模型能力研發的“北大元法智能系統”。



楊曉雷說，該系統由北京大學武漢人工智能研究院智能法律實驗室和北京大學法律人工智能實驗室科研團隊聯合攻關、全棧自主研發。基於團隊自研的百億參數中國法律垂直領域大模型，“北大元法智能系統”實質性地解決了大模型在法律領域的AI幻覺問題和在真實法律服務場景中的不足，展現出大模型應用於法律領域的新能力。



同時，該系統在東湖高新區國家智能社會治理實驗綜合基地支持下，將為人工智能在法律領域的應用開創道路，有望實現法律技術的智能化轉型升級。



在楊曉雷看來，該系統融合了三段論的推理邏輯與精準的事實要素抽取能力。它徹底拋棄了傳統法律咨詢系統羅列法條的機械咨詢方式，能夠準確地理解咨詢者的自然語言，主動引導法律咨詢過程，從缺乏法律知識的使用者的描述中準確歸納事實和問題，在多輪對話的過程中完成複雜的法律推理，從而給出可操作性強的法律咨詢報告。



在會場外的體驗區，記者體驗“北大元法智能系統”時發現，該系統操作頁面簡單實用。目前，該系統正在相關法律領域落地應用。



楊曉雷說，法律人工智能在價值本體層面無法替代人，但在工具價值層面，可以有效為法律職業工作賦能。



“北大元法智能系統”是北京大學交叉學科研究的重要成果。基於該系統，還可以研發面向公眾的可知、可信、可靠的法律援助服務應用，面向法律工作者的案情總結工具和法律檢索工具，以及面向企業法務的人工智能合規官系統等。



北京大學武漢人工智能研究院執行院長吳志強表示，將人工智能應用於法律領域，是一項具有價值挑戰性和創新性的探索。“北大元法智能系統”旨在提高法律工作效率與法律治理水平，為社會各界提供更好的法律服務。



據悉，接下來，北京大學武漢人工智能研究院將繼續深化與北京大學法學院的合作，支持“北大元法智能系統”升級與迭代，將該系統運用到立法、執法、司法、企業法務等法律場景，為公眾提供普惠、可知、可信、可靠的法律咨詢服務，助力智能法治社會建設。