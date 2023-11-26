要增強“四個能力”　需下足“三項功夫”

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，“大模型的興起，使得人工智能應用的深度和廣度進一步拓展。”在2023年世界互聯網大會烏鎮峰會期間，百度首席技術官、深度學習技術及應用國家工程研究中心主任王海峰表示，人工智能已進入工業大生產階段，並且其產業化水平正逐漸提高。



人工智能要具有很強的通用性，才能進入工業大生產階段。如何判斷人工智能的通用性強不強？這要看其理解、生成、邏輯和記憶這四項人工智能基礎能力的強弱。“這四項基礎能力越強，人工智能就越接近通用人工智能。”王海峰解釋道，大語言模型不僅具備這四項基礎能力，而且正變得越來越“聰明”。這為人工智能邁向通用人工智能帶來了曙光。



進入工業大生產階段，意味著人工智能已經在多個產業有所應用。據瞭解，今年3月，百度發布新一代知識增強大語言模型文心一言。目前，文心一言的基礎模型已迭代到文心大模型4.0。自8月31日面向全社會開放至今，文心一言的用戶規模已達7000萬，並已在4300個場景落地應用。王海峰介紹，文心大模型4.0基於更強平台、更優數據、更好算法進行訓練，是規模更大、效果更佳的知識增強大語言模型。相比前幾代文心大模型，文心大模型4.0的四項人工智能基礎能力均有顯著提升。



人工智能要想進一步增強其產業化水平，就要在標準化、自動化和模塊化三個方面下功夫。王海峰認為，標準化，即人工智能框架、模型的聯合優化和多硬件的統一適配，這可使人工智能的應用模式更加簡潔高效，並大幅降低其應用門檻；自動化，即從全流程提升人工智能研發效率；模塊化，即為人工智能配備豐富的產業級模型庫，使其更加廣泛、便捷地應用到各個產業。



目前，大模型已經成為推動人工智能發展的重要引擎。有鑒於此，王海峰認為，提升人工智能產業化水平，還可以通過改進現有大模型生產模式來實現。比如，可採用“集約化生產，平台化應用”的模式，讓具有算法、算力和數據綜合優勢的企業將模型生產的複雜過程封裝起來，通過低門檻、高效率的生產平台，為千行百業提供大模型服務。



目前，這一產業化模式已在文心大模型產業實踐中得到驗證。記者在採訪中瞭解到，百度與其合作夥伴共建了包括能源、金融、航天等10餘個行業大模型，正加速推動人工智能產業化落地。