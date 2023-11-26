雙創共同體為臨沂物流裝上科技“引擎”

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，在位於山東省臨沂市的山東順和國際智慧物流園裡，不見工人走動。得益於北斗技術的加持，貨物從入庫到出庫中間過程的精準定位、實時感知、智能決策、綜合調度、自動作業等一系列動作實現了智能化。



11月22日，科技日報記者在這裡採訪時，山東商貿物流產業研究院順和分院院長曹鬆榮博士透露了智慧物流的更多細節：“我們借助‘北斗＋5G’，實現了數字樞紐、智慧安防、智能分撥、智能交通、智慧倉儲、智能停車。”



新技術的深度應用，改變著“中國物流之都”臨沂的面貌，也為山東省現代物流創新創業共同體所樂見。這一由山東省科技廳推動成立的共同體正推出一系列“組合拳”，推動著臨沂商貿物流向現代化邁進。



手握“三大優勢”，直面現實挑戰



“規模大、效率高、價格低，已成為臨沂物流產業的三大拳頭優勢。”臨沂商貿物流科技產業研究院（以下簡稱物流產研院）院長張家瑋向科技日報記者表示。物流產研院是上述共同體的實體執行機構。



據瞭解，臨沂從曾經的“四塞之固，舟車不通”發展成為商貿物流樞紐城市，靠的就是四通八達的公路。長期以來，臨沂物流主要以公路物流為主，占比約90%，幾乎覆蓋全國縣級以上網點，通達全國所有港口和口岸。



“臨沂貨車物流的周轉時間較長，而且臨沂貨運出發和到達的高峰與早晚上下班高峰有一定重叠，眾多物流園區周邊的交通優化與管理面臨不小的挑戰。”這是物流產研院在深度調研後得出的結論。



按照山東省科技廳對現代物流創新創業共同體的定位，該共同體要圍繞物流產業科技創新的關鍵核心技術、共性技術以及傳統物流向現代物流轉型發展痛點、堵點發力。



目前，由物流產研院孵化的成果、智能稱重量方系統和裝備正在山東順和國際智慧物流園北斗實驗倉內示範運行。“‘智能量方’軟件和智能叉車鏟，可以為物流車輛安排最優裝車、匹配貨物和計算利潤，解決目前車輛反復過秤、車廂空間利用率低等痛點。”據曹鬆榮介紹，目前該系統和裝備已在當地專線物流企業上開展試點，可為用戶每車每次節省500元成本。

