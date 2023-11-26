新疆正式建成　烏昌750千伏變電雙環網

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，記者11月20日獲悉，亞中－達阪城Ⅱ回750千伏輸變電工程近日建成投運。這意味著由鳳凰－烏北Ⅱ回、鳳凰－亞中Ⅱ回、亞中－達阪城Ⅱ回、烏昌等4項750千伏輸變電工程構成的新疆東西部750千伏大環網銜接點——烏昌750千伏雙環網正式建成，為全疆提供堅強的中樞網架支撐。



亞中－達阪城Ⅱ回750千伏輸變電工程是新疆維吾爾自治區“十四五”規劃的重點項目，也是新疆電網南北互濟、東西互供的重要樞紐。工程起於750千伏亞中變電站，止於750千伏達阪城變電站，投資5.11億元，新建線路105千米、鐵塔246基。



亞中—達阪城Ⅱ回750千伏輸變電工程投運後，將形成圍繞烏昌負荷中心的750千伏雙環網。同時，作為新疆東西部750千伏大環網的銜接點，烏昌750千伏雙環網也將成為全網電力輸送的樞紐。



據介紹，在工程建設中，考慮到工程線路途經區域經濟發展快、人口密集、公園景區遍布、交通線路錯綜複雜的情況，工程在設計階段採取提升塔高、增大檔距的方式合理避讓亞洲地理中心景區、南山森林公園、天山大峽穀國家森林公園等景點，確保電網建設與綠色環境和諧共生。



“為避免大風天氣帶來的影響，我們在基礎階段採用生熟土分離、下鋪上蓋的措施，合理處置渣土外運，規避因開挖產生大量渣土被風吹走的情況。在鐵塔施工階段，我們還每日關注天氣預報，避讓大風時段開展作業，同時設置專人監測風速變化，確保施工作業安全進行。”該工程業主項目經理周楠介紹。



此外，工程有8千米線路、17基杆塔位於達阪城鹽湖附近。該區域土質含鹽量高、濕度大，腐蝕性強，給基礎施工帶來一定難度。為保證全壽命周期內杆塔基礎和杆塔接地質量的完好，工程在基礎施工時採用抗硫酸鹽水泥混凝土抵禦土壤腐蝕，採用不銹鋼復合材料接地裝置提高接地體壽命，為後續線路的安全穩定運行提供保障。