無錫錫山：打造光伏產業新高地

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，11月22 日，記者從2023全球光伏產業峰會暨CREC2023中國十大光伏品牌頒獎典禮上瞭解到，今年1—9月，江蘇省無錫市錫山區19家規上光伏企業實現產值95.3億元，同比增長38.3%。其中光伏裝備產業同比增長達到152%，呈現出爆發式增長的勢頭。



錫山區委書記方力介紹，近年來，錫山區根據無錫市委市政府關於構建465現代產業集群的部署，統籌推進傳統產業煥新、新興產業壯大、未來產業培育，著力打造“四新四強”產業集群。尤其是堅持“產業集群＋特色專業園區”發展模式，積極布局發展新一代光伏產業，聚焦異質結、鈣鈦礦等前沿技術，引進重磅項目龍頭企業，推進產業強鏈補鏈延鏈，加快建設新能源領域特色園區。



據介紹，該區重點打造的位於宛山湖生態科技城的新能源產業園，於2021年5月正式設立，一期規劃面積3000餘畝，目前已集聚規模以上新能源及相關企業50餘家。其中，年產值超億元企業15家，形成了覆蓋鋰電、光電、異質結、鈣鈦礦等技術路線的產業集群，同時積極布局鈉電、氫能、儲能等產業。



該區還圍繞風光鋰氫及儲能產業，科學規劃，合理布局，構建研發中心、公共平台、設備檢測，產業基地“四位一體”的產業聯動發展模式，已吸引一大批重大產業項目、重大外資項目、重大科創項目、大院大所平台項目簽約落地。其中，建成了全球規模最大、智能化程度最高的150兆瓦鈣鈦礦光伏生產線。



據瞭解，今年來，錫山區累計簽約12個、總投資225億元的新能源產業項目，重點在建11個、總投資139億元的新能源產業項目。新能源及相關產業實現產值超過130億元，同比增長52%。



“下一步，錫山將聚集50家以上新能源產業企業，培育上市企業5家以上，新能源產業園區產值目標將超500億元。構建起具有開發區特色的新能源產業體系，建成產業鏈條完整、配套設施完善、服務管理高效、品牌特色突出的現代產業園區。到2025年實現光伏電池產能20GW以上、光伏組件產能10GW以上，打造光伏產業新高地，建設長三角乃至全國知名的新能源產業基地。”方力表示。