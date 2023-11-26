深圳海關前三季度簽發45萬份原產地證書

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，11月22日，記者從深圳海關獲悉，今年1月至9月，深圳海關共計簽發原產地證書45.66萬份，同比增長6.39%，涉及貨值1073.21億元，助力轄區企業增強在區域經濟一體化進程中的競爭優勢。



華生電機是全球馬達龍頭企業，其生產的馬達遠銷世界各地，被安裝在家用電器、汽車等終端產品上。通過使用中韓、東盟等自貿協定原產地證書，企業部分商品可享受零關稅，大大降低企業資金成本。



“在深圳海關的政策宣貫下，我們申請並通過了經核准出口商認定，可以自行出具原產地聲明，這樣就可以根據生產情況，靈活安排貨物出口。”華生電機關務負責人陳曙方介紹。



2023年6月，隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在15個簽署國全面生效，企業對原產地業務的咨詢熱度進一步升溫。



深圳海關方面介紹，他們通過深入原產地證書需求大的機電企業調研，不斷優化服務，設立申辦“經核准出口商”專用窗口，並選派原產地服務專員，全程幫扶企業完善原產地資格管理，同時針對常見貨物制定RCEP成員國降稅產品範圍清單和關稅減讓清單，幫助企業制定原產地最優享惠方案。截至目前，已有82家企業成功通過經核准出口商資質審批。



“我們公司已順利開具原產地證書300餘份，節省人工、交通、郵寄等成本上萬元，客戶享受進口國關稅優惠近300萬元。”陳曙方說。



此外，深圳海關還通過推廣原產地證書自助打印、“智能審核”等便企措施，簡化辦事流程，提高通關效率，設立RCEP服務專窗，全力培育經核准出口商，持續釋放自貿協定政策紅利。