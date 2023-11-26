成都郫都區構築未來科幻中心

中評社北京11月26日電／據科技日報報導，隕石擦肩而過、水中游動的魚兒觸手可及……11月22日，在成都郫都區企業成都創世漢沙科技有限公司（以下簡稱漢沙科技）內，記者體驗到了由該公司設計開發的CAVE沉浸式空間，5面共89平方米的大屏呈現出逼真的裸眼3D視覺效果。



作為2023成都世界科幻大會的舉辦地，郫都區還有很多像漢沙科技這樣聚焦科幻內容產出、科幻技術創新等的企業。當前，該區已定下“建設成都科幻中心，打造雙引擎四基地”的發展目標，即構建科幻IP引擎和數字技術引擎，打造科幻產品首發基地、科幻企業總部基地、科幻數智創新基地和科幻文化示範基地。郫都區發展科幻產業優勢何在，如何布局？11月22日，記者前往該區進行探訪。



依靠精密算法，在5秒內，就能以微米級的精度檢測出玻璃基板的細微瑕疵……在成都中嘉微視科技有限公司（以下簡稱中嘉微視）製造車間內，十幾名工程師正圍著3台體積龐大的自動光學檢測設備，進行著出廠前的軟件邏輯檢測和零部件安裝。



“這是我們自主研發的國內首款特殊氣體環境制程中的自動光學檢測機。”中嘉微視經營支援中心總監鄭蘋說，過去這種檢測設備長期依賴進口，公司自2019年成立後便著力關鍵核心技術攻關，現已開發出國內首款安全可控的顯示面板檢測設備。



中嘉微視取得的成果只是該區電子信息產業強勁實力的冰山一角，而優越的產業基礎也正為該區科幻產業的萌芽輸送源源不斷的動能。



近年來，郫都區著力布局建設電子信息產業功能區、成都影視城等，鏈接起遊戲開發、動畫特效等領域資源，為科幻產業建圈強鏈奠定了基礎。同時，依托2023成都科幻中心產業大會、“星槎”科幻產業聯盟等資源，郫都區還將打造專業孵化平台及服務機構，整合資源進行科幻定向孵化及企業服務，推動科幻產業與電子信息產業深度融合。



不久前，西部國際影視產權交易中心在位於郫都的成都影視城掛牌成立，該中心集合了產權交易平台及影視產業“互聯網＋”投融資服務等四大功能板塊，為開創“影視＋科幻產業”聯動發展的新生態加速。



在地處成都影視城產業功能區的成都影視矽穀中國（成都）超高清創新應用產業基地，大碗球幕廳超高清8K裸眼3D球幕，運用3D建模、CG等新技術，帶來沉浸式視覺體驗。



成都影視矽穀新媒體總監鄭益邦表示，基地現有面積超2萬平方米的全球單體建築面積最大的數字化攝影大棚——“視界一號”攝影大棚和125個攝影棚，承接過上百部影視劇的拍攝製作。