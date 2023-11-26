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馬英九輔選遇趙少康 老同學悄悄話曝光
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2023-11-26 10:08:09
中評社台北11月26日電／國民黨現任“立委”呂玉玲25日舉行侯友宜、呂玉玲聯合競選總部成立大會，侯與副手搭擋中廣董事長趙少康更是合體造勢，現場相當熱鬧。不只如此，馬英九也現身，媒體更捕捉到他和台大老同學趙少康在台下的對話。
《中時新聞網》報導，從影片中可見，趙少康先是表示，“好像基層反應還不錯”，馬英九回，“當然當然”，趙緊接著說，“民調會好”；此時媒體詢問，“總統”會覺得藍白合，民眾黨有在耍人嗎”，馬笑笑地回應，“謝謝，謝謝”；接著趙又對馬說，“民調再往上拉一點，這樣比較有信心”。
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