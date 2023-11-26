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君悅會失分　網酸爆1人政黨：泡沫是什麼顏色
http://www.CRNTT.com   2023-11-26 10:19:05


　　中評社台北11月26日電／藍白郭23日君悅會談演變成破局鬧劇，最終無法組成侯柯配，但侯友宜堅持公開透明的堅定態度激發藍軍相挺，讓國民黨一夜之間士氣大振。反觀柯文哲的反覆毀諾不但丟失中間選民信任，連支持者都提不起勁。

　　《中時新聞網》報導，粉專“鎖綠鴉”直酸：泡沫是什麼顏色的？暗示白色力量未來恐泡沫化。

　　柯文哲在君悅會談的表現大翻車，不少名嘴認為他恐怕當選機率微乎其微。

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