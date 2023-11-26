柯登記後無行程　侯友宜不批評表達善意

侯友宜和趙少康一起受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）2024大選藍綠白三足鼎立，民眾黨候選人柯文哲在登記後首個週六罕見無公開行程，被外界嘲諷是否無處可去。對此，國民黨候選人侯友宜今天受訪不願多做批評地表示，“沒有關係啦，他的行程如何我不知道”，但柯好的政見，他都會納入。



侯友宜的副手趙少康則說，這問題就是藍白在談時，希望柯文哲考慮到國民黨基層實力，就是這個道理，看柯現在去哪裡辦活動？



侯友宜、趙少康今天上午合體出席台北內湖、南港“立委”候選人李彥秀的競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪時做出以上表示。



侯友宜指出，沒有關係啦！柯文哲的行程如何，他不知道，但柯主席這段時間提出有利的年輕政策，以及很多公平正義事情，他都會納入政見，大家一起面對選戰。



趙少康則補充說明說，這問題就是藍白在談時，希望柯文哲考慮到國民黨基層實力的原因，你看柯現在去哪裡辦活動？國民黨有這麼多候選人，如果藍白合，他們就可以來參加，那民眾黨提名的“立委”候選人很少，就會變成這樣，這就是政黨實力，他也不知道柯怎麼活動。



另外，侯友宜的台南競選總部今晚成立，是侯康配首場大型造勢活動，外界好奇戰略是否為打賴(清德)不理柯(文哲)？



侯友宜說，行程早就規劃好要去台南，這段時間可以看到台南支持者非常非常悶，賴清德在台南做怎樣大家心知肚明，執政這幾年光電弊案、喝花酒、貪贓枉法、綠色發電很多問題，回台南讓支持者瞭解民進黨貪污腐敗，還有一個意義，趙少康是台南一中畢業，要和支持者站在一起。