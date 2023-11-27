社評：中國新能源產業進入大一統時代

中評社北京11月27日電(評論員 喬新生)國家標準委員會等部門不久前聯合印發《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》，是中國新能源產業發展史上具有里程碑意義的重大事件。它標誌著中國的新能源產業發展將告別春秋戰國時代，進入大一統的時代。



在新能源產業發展問題上，出現了兩種完全不同的發展路徑：第一種是發展清潔電力產業。還有一種是發展氫能產業。中國、美國選擇電力產業。日本選擇氫能產業。之所以出現這種現象，既有必然性，也有偶然性。從必然性的角度分析，現代工業是建立在電力基礎之上的，發展綠色電力產業，是工業化發展的必由之路。



從偶然性角度分析，日本是一個資源匱乏的國家，同時也是一個電力短缺的國家。日本科研人員認為，發展氫能產業，可以真正實現清潔能源綠色可持續發展。從現實的角度分析，日本是一個汽車王國，日本汽車出口量世界第一。日本不會輕易地放棄自己的傳統汽車產業，日本企業試圖利用現有的汽車技術，經過改造之後，形成新的氫能汽車產業。這是工業發展史上一個非常值得注意的現象。它說明產業發展存在內在邏輯。一個國家在產業發展過程中，不可能超越現有產業發展模式，選擇新的技術發展路線，因為面臨巨大的機會成本，既得利益集團相互掣肘，可能會使新產業的發展面臨極大的阻力。



當初美國在第四代移動通信網絡技術領域，積累了大量的知識產權，在第五代移動通信網絡發展的過程中，美國科研人員想當然地以為，電信技術更新換代可以實現跨越式發展，在美國電信公司阻撓下，美國在第五代移動通信網絡技術研究領域投入資源相對較少，中國企業在第四代移動通信網絡技術的基礎之上迎頭趕上，率先形成第五代移動通信知識產權系統，美國失去了發展第五代移動通信網絡技術的絕佳時機。現在美國國會議員提出，要廢除中國第五代移動通信網絡技術擁有者的知識產權，直接使用中國的第五代移動通信網絡技術，建設美國的第五代移動通信網絡。



這從一個側面充分說明，在科學技術發展的過程中，如果不遵從內在規律，試圖實現跨越式的發展，最終很可能會是竹籃打水一場空。人類科技發展歷史上，類似的例子比比皆是。日本選擇氫能產業作為發展方向，但是，當中國和美國的電動汽車風靡全球的時候，日本企業經營者試圖重新回到電動汽車產業發展領域，在電動汽車產業與中國和美國企業一爭高低。現在看來，日本要想在電動汽車領域趕上並且超過中國，恐怕需要作出更大的努力。

