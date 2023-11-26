綠抹紅侯趙配　趙少康反批老狗玩不出新把戲

侯友宜批評民進黨只會操弄意識形態。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜搭配副手趙少康，遭民進黨質疑此組合是意圖讓台灣卸下防衛能力，讓中國大陸的手伸進來，衹有賴蕭配才可維持台海和平。侯友宜今天受訪時對此批評，民進黨選舉一到就用意識形態操弄，他會扮演兩岸和平的促進者，用交流增進理解，化解衝突、降低風險。



趙少康則說，民進黨每次到選舉就抹紅別人，老狗玩不出新把戲。真正能維護主權尊嚴與和平的是國民黨，他呼籲賴清德不要辯解，應該直接站出來說廢除民進黨“台獨黨綱”，因為台灣不需要“台獨”。



侯友宜與趙少康今上午一同前往台北市南湖高中為黨籍“立委”候選人李彥秀輔選，同台的則國民黨台北市長蔣萬安以及不分區“立委”候選人第二名的柯志恩和台北市黨部主委黃呂錦茹等人，現場湧進約一千位支持者，氣氛相當熱絡。



侯友宜和趙少康一同接受媒體訪問時，被問起兩岸議題，侯表示，民進黨的兩岸政策只告訴人民吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶，或是吃芒果冰，他的政策是“3D策略”，首先是嚇阻，並提升自我防衛能力、加強“國防”軍備；其次是對話，與中國大陸重啟溝通；第三是降低風險，有對話大家就會彼此瞭解、互信，可降低風險。



侯友宜也說，他的策略最優先是強化“國防”軍備，有實力才能與人對話，民進黨連對話都不要，也不要功能性交流，絕不能讓兩岸變成仇視，他會扮演和平促進者，用交流增進理解，化解大家的衝突，而他也堅持自由民主制度，會與自由民主同盟國站在一起。



趙少康則批評，民進黨賴清德稱他當選才能維持台海和平是最大笑話，賴如果當選兩岸一定緊張，賴是“台獨金孫”，現在賴又改稱自己是“政治金童”，他呼籲賴不要辯解，應該直接站出來說廢除民進黨“台獨黨綱”。



趙少康強調，侯趙配希望台海和平，國民黨是最能一方面維持“中華民國主權”、一方面避免戰爭的政黨，馬英九8年任內台海和平、有100多個國家免簽證，還能以觀察員身分加入WHO，馬丟了什麼“主權”？反觀民進黨執政8年，無法參加國際組織，丟了9個“邦交國”、台海緊張、“國防”預算增加，兵役延長，所以真正能維護“主權”尊嚴與和平的就是國民黨。