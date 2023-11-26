安徽發布：突出服務新能源汽車等產業

中評社北京11月26日電／據新華社報導，制定引才目錄，拓寬產業人才成長渠道，以產聚才、以才興產……記者從11月23日召開的“人才安徽行”系列活動動員部署會上獲悉，安徽編制發布《2023年安徽省重點領域急需緊缺人才需求目錄》，提出該省農業、製造業、金融業等11個重點領域急需緊缺人才23.5萬人，突出服務新能源汽車等產業。



根據上述目錄，安徽新能源汽車產業整車設計工程師、房車工程師、整車控制工程師等50類崗位急需緊缺人才。記者瞭解到，汽車產業被該省列為“首位產業”。



據安徽省發改委主任陳軍介紹，安徽緊扣“首位產業”所需，加快人才對接合作。安徽制定專項政策，出台《支持新能源汽車產業集群建設若干政策》，細化支持路徑，推進人才“引育留用”政策全面對接汽車產業；安徽組建新能源汽車產業集群建設戰略咨詢委員會及其秘書處，形成第一批10個領域66項技術攻關需求清單。



安徽起草《新能源汽車產業人才隊伍建設工作方案》，從人才招引、培養、校企合作等4個方面提出13項舉措，全方位推進人才集聚。



記者從會上獲悉，安徽將把握汽車“新四化”趨勢，依托中國科大科技商學院，培養汽車領域復合型組織人才、領軍人才。安徽支持高校大力發展汽車產業相關學科，優化汽車相關學位點布局，修訂專業人才培養方案，每年培養新能源汽車本專科學生3萬人，打造3個汽車產業相關國家級產業學院、15個省級現代產業學院。目前，安徽省合肥市推動校企共建近60家產業學院，如大眾與合肥學院共建大眾學院等，有效貫通“專業－就業－產業”最短通道。