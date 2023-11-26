中評現場：侯趙配雙聲帶互補　默契十足

侯友宜和趙少康一同為李彥秀輔選，展現十足默契。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康的組合前天才正式宣布成形，繼昨天馬不停蹄的全台輔選行程外，今天早上兩人也連趕兩場黨籍“立委”候選人的競選總部成立造勢大會。



過程中看到侯友宜和趙少康兩人的造勢風格略有不同，或可說各自分工。有趙少康的搭配，侯友宜更能放心全程用自己擅長的閩南語和支持者搏感情，拉近距離，而趙則拿出過去主持政論節目的流利口才批評民進黨的執政不力，引來支持者的叫好，兩人可說默契十足。



侯友宜與趙少康今上午一同前往台北市南湖高中為黨籍“立委”候選人李彥秀輔選，同台的則國民黨台北市長蔣萬安以及不分區“立委”候選人第二名的柯志恩和台北市黨部主委黃呂錦茹等人，現場湧進約一千位支持者，氣氛相當熱絡。



侯友宜和趙少康雖然前天才正式搭配組合，但兩人默契相當不錯，除了進場時一前一後和支持者互動，在台上也頻頻咬耳朵交換意見，似乎是隨時針對問題可進行討論。



最特別的是，侯友宜過去被認為在造勢場合用國語發言講述政見的效果並沒有特別好，現在有趙少康的加入，侯變成可以放心地幾乎九成使用閩南語發言，讓侯顯得更有自信，更能展現自我。



而趙少康則拿出過往主持政論節目的流利口才，強力批判民進黨的施政不力，獲得支持者的共鳴，也為侯友宜鋪墊造勢現場的氣氛，扮演了最佳副手的角色。兩人雙聲道的表現也可說是默契十足。