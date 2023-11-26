中國推國際原子能機構討論美英澳核潛艇問題

中評社北京11月26日電／據新華社報導，國際原子能機構11月理事會正在奧地利維也納召開。根據中國主張，美英澳核潛艇合作問題第11次正式列入機構會議議程。24日，中國常駐國際原子能機構代表李鬆大使在理事會專題討論中作主旨發言，全面闡述中方立場主張。



李鬆指出，美英澳核潛艇合作對全球和亞太地區安全構成嚴重衝擊，跨越核擴散門檻，給國際核不擴散機制和機構全面保障監督體系帶來嚴峻挑戰。這樣的合作與《不擴散核武器條約》（NPT）目的和宗旨相悖，是典型的雙重標準。三國核潛艇合作涉及複雜的政治、安全、法律、技術問題，是國際原子能機構保障監督體系的新領域和新實踐，開創重要先例，對機構保障監督機制的完善和發展具有重要影響。廣大成員國必須慎重對待、深入思考、妥善處理。



李鬆強調，機構全面保障監督體系的發展完善歷來是由成員國普遍參與主導，在協商一致基礎上實現的。這個傳統確保了全面保障監督體系在成員國普遍認可和支持的基礎上與時俱進。維護這一傳統，符合廣大成員國的共同利益。在機構全面保障監督機制的發展完善過程中，成員國之間有不同意見和關切很正常，應予充分重視和尊重，通過協商一致達成共識。這是真正多邊主義和“維也納精神”的體現。圍繞美英澳核潛艇合作問題的討論將是一個長期的過程，相信廣大成員國有足夠的智慧、耐心和定力，通過政府間討論妥善應對核不擴散挑戰。在成員國達成共識之前，有關保障監督安排不能由三國和秘書處擅自解釋和決定。



俄羅斯、埃及、阿爾及利亞、巴基斯坦、伊朗、古巴等國家紛紛發言表示，美英澳核潛艇合作涉及大量武器級核材料轉讓，存在嚴重核擴散風險。這一史無前例的行徑不能由三國和秘書處暗箱操作，須在機構成員國共同參與的前提下，通過政府間進程予以妥善處理。各方支持繼續在機構理事會和大會根據中方倡導的正式議題，進一步開展政府間討論。



會後，李鬆接受了媒體專訪。他指出，今年以來，在中方積極引導和大力推動下，機構圍繞美英澳核潛艇合作問題的政府間討論進入新階段，呈現出一些新的特點。一是討論進程常態化，二是討論內容多元化，三是堅決反對政治化。中方反復強調，美英澳核潛艇合作事關機構成員國共同利益，三國不能脅迫其他成員國選邊站隊，給發表不同意見的國家扣上政治化的帽子。越來越多的成員國認識到這一問題的複雜性和重要性，參加到討論進程中來。我們再次敦促澳美英三國回應國際社會關切，與各方在平等和相互尊重基礎上開展對話溝通。中方將繼續本著堅持原則、高度負責的態度，扎實推進政府間討論進程，維護國際核不擴散機制和機構保障監督體系的權威性和有效性。