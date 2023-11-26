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日本正考慮調整針對境外遊客的消費稅規定
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2023-11-26 17:22:17
中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，據報導，日本政府正在討論修改面向入境遊客（訪日外國人）的消費稅免稅制度，考慮將免稅制度修改為在銷售環節支付消費稅，出國後再退稅的模式。此舉旨在應對濫用免稅制度低價購買的商品在日本國內相繼被轉賣的情況。
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