中評社北京11月26日電／網評：讓現代科技為文物保護添彩



來源：光明網 作者：孔德淇



三維掃描、虛擬重建、高精度攝影、數字化編輯……現代科技的廣泛應用，正以前所未有的方式改變著文物保護的現狀。近日，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家文物局等13個部門聯合印發了《關於加強文物科技創新的意見》（以下簡稱“《意見》”），旨在充分發揮科學技術對文物事業發展的支撐引領作用。



科技創新是文物事業高質量發展的核心動力，為文化遺產保護傳承提供了有益探索。近年來，廣大文物科技工作者孜孜以求，加強科技創新在文化遺產保護領域的應用，實現了從搶救性保護向預防性保護的轉變，為文物的保護、研究、管理和利用帶來更多可能。但囿於起步晚、底子薄，我國文物科技存在投入不持續、行業科研力量小散弱、高層次創新型人才不足等問題，迫切需要創新體制機制，最大限度地激發創新潛能。



《意見》的出台正逢其時，為解決上述問題提供了清晰思路和具體措施。首先，強調建立健全文物科技創新的組織體系和工作機制，為科技工作者提供更好的創新環境和支持。其次，提出加強科技資源的整合和共享，通過建立文物科技資源庫，促進科技資源的廣泛應用和共享，避免重復建設和資源浪費。此外，《意見》還指出加大對文物科技人才的培養和引進力度，提高科技人員的專業水平和創新能力，為文物科技創新提供強有力的人才支持。



《意見》的推出，為文物科技創新指明了方向，強化了政策保障。然而，兌現政策利好，還需要付諸行動，期待各地區各部門把文物科技創新納入重要議事日程，加強文物科技創新相關引導和扶持實施細則的制定與落地，在文化傳播與共享、增強公眾互動性和體驗感、提升公共服務效率等方面協同發力，持續提升公眾對文物的親近度和喜愛度。