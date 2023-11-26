中評社北京11月26日電／網評：堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨



來源：光明網 作者：黃渤



在近日召開的中央金融工作會議上，習近平總書記明確指出“堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨”，強調金融領域要更加聚焦於服務實體經濟、深化金融體制改革以及防範化解金融風險，為實現高質量發展提供了關鍵戰略引領，彰顯了中國金融領域邁向更高水平發展的決心。



金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職。實體經濟是社會再生產的過程，以有形的、剛性物質為載體，維繫著整個經濟社會的運轉。金融的產生則源自實體經濟發展的內在需要，是實體經濟正常運行和持續發展的“血液”和“潤滑劑”。在現代化市場經濟的條件下，二者密切相依、共生共榮。走好中國特色金融發展之路，就要堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，不斷改革、調整和優化金融供給體系，為實體經濟發展提供更高質量的金融服務。



發揮好金融優化資源配置功能。實體經濟是創造財富和價值的經濟部門，金融則是進行資源配置和宏觀調控的重要工具。保證金融不偏離服務於實體經濟的軌道，就要把為實體經濟服務作為金融工作的出發點和落腳點，把金融資源更多配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，更好滿足實體經濟多樣化金融需求，時刻確保把金融為實體經濟服務落在實處，為小微企業、農村地區、科技創新、綠色發展等重要領域實體經濟發展提供強有力的金融支持，讓金融服務實體經濟不掉線。黨的十八大以來，金融部門不斷深化對金融本質和規律的認識，將服務實體經濟作為金融業立業之本，金融產品日益豐富、金融服務普惠性增強。通過金融調控，能夠實現存量資本在不同實體經濟部門之間的再次優化配置，為存量資本優化配置提供有效途徑，不斷推動政府政策引導作用與市場激勵力量的有效融合，疏通資金進入實體經濟的渠道，從而增強金融業服務實體經濟的能力水平，提高社會資本配置質效。