王文濤主持召開在越中資企業圓桌會

中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，據商務部消息，11月25日下午，商務部部長王文濤在越南胡志明市主持召開在越中資企業圓桌會。會議圍繞企業經營發展面臨情況、新時期推進中越經貿合作等進行深入交流。來自清潔能源、電子電器、國際物流、輕工紡織等領域的部分中資企業負責人參會。中國駐胡志明市總領事魏華祥參加。