【
大
中
小
】 【
打 印
】
王文濤主持召開在越中資企業圓桌會
http://www.CRNTT.com
2023-11-26 17:20:28
中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，據商務部消息，11月25日下午，商務部部長王文濤在越南胡志明市主持召開在越中資企業圓桌會。會議圍繞企業經營發展面臨情況、新時期推進中越經貿合作等進行深入交流。來自清潔能源、電子電器、國際物流、輕工紡織等領域的部分中資企業負責人參會。中國駐胡志明市總領事魏華祥參加。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以“四化”轉型推動新型工業化發展
(2023-11-22 08:21:32)
新一輪競爭，企業家需真正“懂中國”
(2023-11-20 08:13:09)
充分激發中小企業發展活力
(2023-11-18 10:10:26)
2023企業科技創新發展論壇在深圳舉行
(2023-11-17 20:03:46)
精準為企業畫像 涉稅數據激發創新活力
(2023-11-17 18:47:52)
吳家瑩答中評：祖國大陸對廣大台胞誠意滿滿
(2023-11-16 00:54:18)
林天良答中評：媒體是兩岸融合發展重要橋樑
(2023-11-16 00:51:04)
兩岸產業融合對接進展如何？各界代表共論
(2023-11-16 00:42:38)
中評現場：兩岸企業家峰會代表談融合發展
(2023-11-16 00:39:03)
兩岸企業家峰會年會共同建議促合作
(2023-11-16 00:38:41)