“中國元素”亮相駐摩洛哥外交使團義賣活動

11月25日，在摩洛哥拉巴特舉行的駐摩洛哥外交使團義賣活動中，一名觀眾展示她獲得的生肖兔版畫作品。 中評社北京11月26日電／據新華社報導，駐摩洛哥外交使團義賣活動25日在位於摩首都拉巴特的國家圖書館舉行，“中國元素”成為現場亮點。



當天，30多個國家的使團參加了活動。中國展位上，紅燈籠和中國結高高掛起，“中國紅”格外耀眼。憨態可掬的熊貓玩偶、精美雅致的折扇和瓷器等文創產品琳琅滿目，吸引許多參觀者前來選購。



中國展位的不少工作人員穿上了漢服，吸引很多摩洛哥參觀者合影。一位老婦人就漢服的形制、歷史和穿著體驗等提了很多問題。還有一位女士合影完對記者說：“我很喜歡中國的歷史和文化。”



書法表演展台是現場的人氣“C位”。聽說能拿到一幅寫有自己中文名字的書法作品，參觀者把展台圍了個水洩不通。



其中，一位名叫澤赫拉的女士還希望能在自己的名字後面書寫上“針灸”兩字。她說，這是因為自己非常喜歡中醫，特別是針灸。拿到書法作品後，她迫不及待地展示給周圍人看。



“當地人對書法這樣感興趣，說明中國傳統文化魅力無窮。希望將來有機會能向更多摩洛哥百姓展示中國書法。”書法表演者陳超塵說。



據瞭解，駐摩洛哥外交使團義賣活動的收益主要用於摩教育、健康和農村婦女發展等領域。今年活動收益的很大一部分將用於支援9月摩洛哥南部強震的受災民眾。



