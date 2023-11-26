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國資委：積極防範化解重點領域風險
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2023-11-26 17:19:48
中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，據國資委消息，11月24日，國務院國資委召開中央企業負責人專題會議。會議要求，要確保完成全年目標任務，全力抓好高質量穩增長，按照“實現效益穩步增長，推動高質量發展邁上新台階，守住不發生重大風險底線”的要求，倒排節點、壓實責任，以企業實實在在的穩增長，為我國經濟實現預期目標作支撐。要積極防範化解重點領域風險，嚴肅財經紀律，帶頭償還拖欠企業賬款，杜絕拖欠農民工工資問題，做好今冬明春保暖保供、防災減災、應急救援、信訪維穩等工作。
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