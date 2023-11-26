哈馬斯和以色列分別釋放第二批被扣押人員

11月25日，紅十字國際委員會工作人員將被釋放人員送往加沙地帶南部拉法口岸。 中評社北京11月26日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）25日晚說，哈馬斯當天釋放13名被扣押的以色列人和4名外國人，並將其移交紅十字國際委員會。另據巴勒斯坦電視台報導，載有以色列釋放的巴勒斯坦被關押人員的大巴於26日凌晨離開約旦河西岸的奧弗監獄。



哈馬斯25日晚發表聲明說，其釋放的17人包括13名以色列公民和4名泰國公民，他們經拉法口岸進入埃及，之後被移交以色列。哈馬斯表示，釋放泰國公民是為了回應土耳其總統埃爾多安的斡旋努力。



以色列總理辦公室25日晚公布了獲釋以色列公民名單。以色列國防軍當晚發表聲明說，13名以色列公民和4名泰國公民已從埃及進入以色列。他們在接受初步醫療評估後，由以軍特種部隊和以國家安全總局（辛貝特）人員護送前往醫院，並將在那裡與親屬團聚。



另據巴勒斯坦電視台26日報導，載有獲釋巴勒斯坦被關押人員的大巴於當天凌晨離開奧弗監獄。巴勒斯坦被關押者事務委員會提供給記者的名單顯示，共有39名巴勒斯坦人被釋放，主要來自約旦河西岸和東耶路撒冷地區。



25日早些時候，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅曾發表聲明說，哈馬斯決定推遲釋放第二批被扣押人員，直到以色列允許人道救援物資進入加沙地帶北部。卡塔爾外交部隨後說，在卡塔爾和埃及斡旋下，有關障礙已經克服，以色列和哈馬斯將繼續交換第二批被扣押人員。



以色列和哈馬斯在加沙地帶的停火協議於當地時間24日上午7時正式生效。根據協議，加沙地帶將停火4天，巴勒斯坦武裝組織和以色列將停止“所有軍事行動”。哈馬斯於24日晚釋放了13名以色列公民和11名外國公民，以色列則釋放了39名被關押的巴勒斯坦人。





