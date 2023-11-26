東西交融，共譜中美人文交流動人樂章

11月24日，來自中央音樂學院交響樂團的藝術家在美國紐約卡內基音樂廳進行演出。 中評社北京11月26日電／據新華社報導，24日晚，中央音樂學院交響樂團時隔四年重返美國紐約卡內基音樂廳，為觀眾帶來中國當代作曲家的最新作品。多部作品取材於中國古典詩詞和傳統哲學著作，展現出古箏、竹笛等中國傳統民族樂器與西洋樂器的碰撞，奏響東西方文化交融的動人樂章。



當晚演出的曲目包括《未來之境》《萬古江河》《蒼山序》《五色石》等，不少曲目為全球首演。演出持續兩個多小時，在當地感恩節假期的冬夜，吸引1000餘名觀眾到場。



古箏、竪琴與管弦樂隊合奏的《萬古江河》清脆悅耳又扣人心弦；交響詩《你是我的左手》悠揚深情，令人沉醉；以神話故事“女媧補天”為靈感創作的《五色石》氣勢恢宏，大氣磅礴……現場觀眾贊嘆不已，每首曲目結束後都報以熱烈掌聲。



喬吉特是音樂會的常客，她高度評價演出說：“每首作品都很驚艶，我能夠感受到其中蘊含的情緒。”



不少觀眾是第一次見到古箏，來自鹽湖城的觀眾克里斯托爾·麥克布賴德是其中之一。她說，樂曲中傳遞出的中國文化令她沉醉，“演奏者的舉手投足都充滿美感，仿佛在琴弦上舞蹈”。



這樣的演出效果正是中央音樂學院民樂系彈撥教研室主任、著名古箏演奏家蘇暢所期待的。她告訴記者，自己肩負著傳播中國音樂的使命，希望每次演出後都有更多觀眾認識古箏，也希望更多西方觀眾能喜歡這件古老的民族樂器。



一架古箏，彈奏出數千年的中華優秀傳統文化，也撥動了美國觀眾的心弦。中央音樂學院副院長、竹笛協奏曲《蒼山序》創作者秦文琛說：“每一件中國民族樂器都是中國文化的結晶，和西方的管弦樂隊放在一個調色板上，本身就是文化的交流和對話。”