陳忠岳任中國聯通董事長　黨組書記

中評社北京11月26日電／據新華社報導，2023年11月25日，中國聯合網絡通信集團有限公司召開中層以上管理人員大會。中共中央組織部有關負責同志宣布了黨中央關於中國聯合網絡通信集團有限公司主要領導調整的決定：陳忠岳同志任中國聯合網絡通信集團有限公司董事長、黨組書記，免去其中國聯合網絡通信集團有限公司總經理職務。相關職務任免，按有關法律和章程的規定辦理。